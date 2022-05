Le président de la République, le général Michel Aoun, a informé les membres de la délégation de la mission d’observation électorale de l’Union européenne dirigée par le représentant Brando Benifei, qui les a reçu ce matin au palais de Baabda, en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne, Ralph Tarraf , qu'”il y a des candidats aux élections législatives qui profitent des conditions économiques et sociales difficiles” pour acheter des voix à l’occasion du scrutin qui devrait se dérouler ce dimanche 15 mai.

“Une partie de l’argent qui est versé lors de cette élection provient de l’étranger” note le président de la république qui appelle à ce que les autorités de sécurité et judiciaires contre la corruption se saisissent de la question afin “d’empêcher la poursuite de ces pratiques qui affecteront négativement la pratique démocratique des élections et éventuellement leurs résultats”.

Le chef de l’état appelle aussi les électeurs à prendre conscience de cela et à refuser “d’être des marchandises à acheter et à vendre, surtout au moment des élections”. Il a également annoncé que les informations concernant l’achat de voix seront remises à la délégation d’observateurs européens et indiqué que tous les efforts seront mis en place pour mener à bien leur mission.

Le président de la République a remercié la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von Derlein pour “l’envoi de cette mission”.

Le général Aoun a aussi indiqué qu’un nouveau gouvernement sera formé une fois les élections achevées. Il aura mission d’achever les réformes initiées par le gouvernement actuel.