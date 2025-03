Escale Libanaise à Villepreux

- Advertisement -

Le 29 mars 2025, la ville de Villepreux (France), vivra un événement marquant avec l’inauguration officielle du partenariat qui sera signé entre la commune yvelinoise de Villepreux, représentée par son maire Jean-Baptiste HAMONIC, et le village libanais d’Azour, représentée par le maire de Azour Joseph AZOURY, en présence de la députée libanaise Ghada AYOUB.

Cet événement franco-libanais célébrera les liens culturels et humains entre les deux localités, (Azour et Villepreux), autour d’activités pour les petits et les grands qui seront proposées tout au long de la journée, permettant de mettre en avant la richesse des deux cultures.

Au programme de cette journée festive :

– Gastronomie : Sous le thème “Le meilleur du Liban”, Les visiteurs pourront savourer un petit-déjeuner traditionnel libanais, puis toute la journée, des spécialités traditionnelles libanaises dans une ambiance conviviale.

– Arts et spectacles : Des performances artistiques mettront en valeur les talents locaux, avec des musiciens internationaux qui nous feront voyager à travers les couleurs du Liban et de la France.

– Artisanat : Un marché d’artisanat permettra de découvrir des créations uniques, alliant savoir-faire libanais et français, pour une immersion dans l’artisanat traditionnel des deux pays.

– Histoire et culture : Des expositions et conférences plongeront les participants dans l’histoire et la culture des deux régions, permettant de mieux comprendre les racines et les liens entre Villepreux et Azour avec deux intervenants, M. Yves PITETTE, adjoint en charge de la Démocratie locale, de la Mémoire, du Patrimoine, de l’Europe et des coopérations internationales, et M. Bahjat RIZK, attaché culturel de la délégation libanaise permanente de l’UNESCO à Paris.

Ce partenariat, initié il y a trois ans par l’association ASPFL, se concrétise aujourd’hui grâce à l’engagement de l’association Libanais En Yvelines, Présidée par Joe ABI NADER, qui en assurera la mise en place et l’exécution, dans le cadre d’une coopération bilatérale entre les deux villes.

Venez nombreux célébrer cette « Escale libanaise » qui durera une journée à Villepreux, rythmée par des moments de fraternité et de convivialité !

Adresse : Espace Michel Petrucciani, place des Droits de l’Homme et du Citoyen, 78450 – Villepreux