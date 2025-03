Liban : Karim Soaid favori pour le poste de gouverneur de la Banque centrale

- Advertisement -

Un candidat qui fait consensus ?

Dans un contexte économique particulièrement délicat, le Liban s’apprête à nommer un nouveau gouverneur de la Banque du Liban (BDL). Selon des informations rapportées par le journal Al-Akhbar, Karim Soaid, consultant juridique et frère de l’ancien député Fares Soaid, est actuellement en tête de liste des candidats pressentis pour ce poste stratégique.

Sa candidature serait soutenue par plusieurs figures influentes, notamment le président Joseph Aoun, avec qui il entretient une relation privilégiée. Les conseillers économiques de la présidence plaident en faveur de sa nomination, tandis que l’ancien Premier ministre Fouad Siniora tenterait de rallier l’actuel chef du gouvernement, Nawaf Salam, à cette décision.

Un poste clé dans un pays en crise

Le poste de gouverneur de la Banque du Liban est l’un des plus sensibles du pays, surtout dans un contexte de crise financière sans précédent. Depuis 2019, le Liban traverse une dépression économique majeure, marquée par :

Un effondrement de la livre libanaise , qui a perdu plus de 98 % de sa valeur face au dollar.

, qui a perdu plus de face au dollar. Une inflation galopante , qui a plongé une grande partie de la population dans la pauvreté.

, qui a plongé une grande partie de la population dans la pauvreté. Un secteur bancaire en faillite , incapable de restituer les dépôts des épargnants.

, incapable de restituer les dépôts des épargnants. Une dette publique écrasante, atteignant plus de 150 % du PIB.

La nomination d’un gouverneur compétent et soutenu par un large consensus politique est donc cruciale pour la stabilisation du système monétaire et financier du Liban.

Qui est Karim Soaid ?

Karim Soaid, bien que moins connu du grand public, bénéficie d’un profil qui séduit plusieurs acteurs politiques et économiques. Consultant juridique de profession, il s’est spécialisé dans les questions financières et bancaires, travaillant sur des dossiers liés à la régulation du secteur bancaire et à la restructuration économique.

Sa proximité avec le président Joseph Aoun pourrait jouer en sa faveur, d’autant plus que ce dernier cherche à renforcer l’indépendance des institutions financières après des années de gestion controversée par Riad Salamé, ancien gouverneur de la BDL accusé de mauvaise gestion et de corruption.

De plus, son soutien par l’ancien Premier ministre Fouad Siniora, connu pour ses positions en faveur des réformes économiques, pourrait aider à convaincre Nawaf Salam et d’autres figures politiques sceptiques.

Quels défis pour le futur gouverneur ?

Le prochain gouverneur de la Banque du Liban aura d’énormes responsabilités et devra relever plusieurs défis pour tenter de redresser l’économie libanaise :

1. Restaurer la confiance dans le secteur bancaire

Depuis la crise de 2019, les banques libanaises sont en état de faillite virtuelle. Les déposants ne peuvent toujours pas récupérer leurs économies en dollars, ce qui alimente une méfiance généralisée. L’un des premiers défis du futur gouverneur sera de négocier un plan de restructuration bancaire crédible et d’assurer la transparence des institutions financières.

2. Stabiliser la monnaie nationale

La livre libanaise continue de se déprécier, ce qui entraîne une inflation incontrôlée. Le nouveau gouverneur devra mettre en place une politique monétaire efficace, réduire la dépendance aux marchés parallèles du change et restaurer une certaine stabilité dans les transactions financières du pays.

3. Finaliser un accord avec le FMI

Un des dossiers les plus urgents est la finalisation d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI). Jusqu’à présent, les négociations avec le FMI sont au point mort en raison des divisions internes et du manque de réformes concrètes. Un gouverneur techniquement compétent et politiquement soutenu pourrait jouer un rôle clé dans la relance des négociations et l’obtention de fonds internationaux pour relancer l’économie.

4. Lutter contre la corruption et la mauvaise gestion

Le système financier libanais est gangrené par la corruption et l’opacité des décisions financières. Riad Salamé, qui a dirigé la BDL pendant près de 30 ans, est aujourd’hui poursuivi par la justice libanaise et internationale pour détournement de fonds. Le prochain gouverneur devra réformer la gouvernance interne de la BDL, garantir la transparence des opérations monétaires et coopérer avec la justice pour faire la lumière sur les affaires de corruption passées.

5. Réformes structurelles et attractivité économique

Le Liban a perdu la confiance des investisseurs internationaux, et son économie repose désormais principalement sur les transferts d’argent de la diaspora. Le futur gouverneur devra travailler à rendre le pays à nouveau attractif pour les investissements étrangers et soutenir un cadre réglementaire stable pour encourager la reprise économique.

Une nomination sous tensions politiques ?

Malgré ses soutiens, la candidature de Karim Soaid pourrait rencontrer des résistances au sein du gouvernement et du Parlement. Le choix du gouverneur de la Banque du Liban est hautement politique, car il détermine la gestion des politiques économiques du pays pour les années à venir.

Des factions politiques influentes, notamment le Hezbollah et ses alliés, pourraient s’opposer à sa nomination si elles estiment que Soaid est trop proche des courants pro-occidentaux et réformateurs. Le Hezbollah privilégie généralement des figures qui garantissent le maintien d’un certain statu quo économique, évitant les chocs brusques qui pourraient affecter ses réseaux financiers et son influence politique.

Vers une décision rapide ?

Le gouvernement de Nawaf Salam devra trancher rapidement sur cette nomination, car l’absence d’un gouverneur à la tête de la Banque du Liban paralyse de nombreuses décisions financières. Si un consensus est trouvé autour de Karim Soaid, il pourrait être nommé dans les prochaines semaines et commencer à travailler sur la stabilisation économique du pays.

Toutefois, en cas de blocage politique, le Liban pourrait prolonger l’état de vacance à la tête de la BDL, ce qui accentuerait encore l’instabilité financière et retarderait toute perspective de redressement.