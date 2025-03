Liban : Israël libère des prisonniers libanais dans le cadre des négociations sur le cessez-le-feu

- Advertisement -

Une libération sous médiation internationale

Israël a procédé hier à la libération de quatre prisonniers libanais à travers le poste-frontière de Ras Naqoura, un point de passage stratégique entre le Liban et Israël. Ces prisonniers avaient été capturés lors des derniers affrontements entre l’armée israélienne et le Hezbollah dans le cadre de la guerre récente. Selon des sources officielles libanaises, un cinquième prisonnier devrait être remis au Liban aujourd’hui dans le cadre des négociations menées sous l’égide des Nations unies et de puissances internationales.

À leur arrivée sur le territoire libanais, les prisonniers ont été pris en charge par la Croix-Rouge internationale et libanaise, avant d’être transférés dans un hôpital de la ville de Tyr pour un examen médical approfondi. Ce transfert marque une avancée majeure dans les efforts diplomatiques visant à consolider le cessez-le-feu instauré entre Israël et le Liban après plusieurs mois de conflits.

Une négociation dans le cadre du cessez-le-feu

La libération des prisonniers s’inscrit dans les accords conclus lors des négociations sur la mise en œuvre du cessez-le-feu signé le 26 novembre 2024. Ce processus est supervisé par un comité spécial chargé de surveiller l’application de la cessation des hostilités dans le sud du Liban.

Dans un communiqué conjoint, les ambassades des États-Unis et de la France ainsi que la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) ont confirmé que la sixième réunion de la Commission de mise en œuvre du cessez-le-feu s’était tenue hier à Naqoura, sous l’égide des États-Unis et avec la participation de la France, de l’armée libanaise et de l’armée israélienne.

Selon ce communiqué, les discussions ont porté sur l’application complète de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui stipule notamment le respect du cessez-le-feu, le retrait total des forces israéliennes des zones contestées et la fin des violations de l’espace aérien libanais.

Les parties prenantes ont également examiné les prochaines étapes pour résoudre les différends restants entre Israël et le Liban, notamment les questions de la Ligne bleue, du retrait des forces israéliennes des cinq positions qu’elles occupent encore et du désarmement des factions armées opérant au sud du Litani.

Un enjeu diplomatique et militaire de taille

La libération de ces prisonniers est perçue comme un geste d’apaisement de la part d’Israël, qui reste néanmoins engagé dans une posture de fermeté militaire face au Hezbollah. Depuis la signature du cessez-le-feu en novembre 2024, plusieurs incidents ont été signalés, notamment des frappes israéliennes ciblées sur le territoire libanais et des échanges sporadiques de tirs entre le Hezbollah et l’armée israélienne.

Les États-Unis et la France, qui jouent un rôle clé dans la médiation entre les deux pays, insistent sur la nécessité de mettre fin aux violations du cessez-le-feu et de garantir une solution politique durable. Cette libération de prisonniers pourrait donc favoriser de nouvelles avancées diplomatiques, notamment en vue d’un éventuel accord sur la délimitation définitive de la frontière terrestre entre le Liban et Israël.

La résolution 1701 : un cadre fragile mais toujours en vigueur

Adoptée en 2006 après la guerre de 34 jours entre Israël et le Hezbollah, la résolution 1701 de l’ONU vise à établir une stabilité durable entre les deux parties. Elle impose plusieurs obligations, notamment :

Le respect strict du cessez-le-feu et l’interdiction de toute activité militaire entre le Litani et la frontière sud.

et l’interdiction de toute activité militaire entre le Litani et la frontière sud. Le retrait total des forces israéliennes du territoire libanais , y compris des fermes de Chebaa et des collines de Kfar Shouba , toujours contestées.

, y compris des et des , toujours contestées. Le renforcement des capacités de l’armée libanaise pour éviter toute présence militaire non étatique dans la zone sud.

pour éviter toute présence militaire non étatique dans la zone sud. Le déploiement de la FINUL pour surveiller et garantir l’application de ces mesures.

Malgré ces dispositions, les tensions persistent, notamment en raison des violations régulières de l’espace aérien libanais par l’aviation israélienne et de la présence continue du Hezbollah au sud du Litani, en dépit des restrictions imposées par la résolution.

Un équilibre fragile entre pression militaire et négociations

La question des prisonniers libanais en Israël reste un enjeu sensible pour l’opinion publique et la politique intérieure libanaise. La remise de ces captifs intervient dans un contexte où le gouvernement libanais tente de stabiliser la situation sécuritaire tout en évitant une nouvelle confrontation avec Israël.

Le Hezbollah, qui joue un rôle prépondérant dans les dynamiques sécuritaires du pays, a salué cette libération comme une victoire diplomatique tout en maintenant ses positions sur la nécessité de protéger le Liban contre toute agression israélienne.

De son côté, Israël continue d’affirmer que son maintien militaire dans certaines zones du Sud-Liban est justifié par la présence persistante du Hezbollah et le risque de réarmement du groupe chiite. Tel-Aviv considère que la résolution 1701 n’a pas été pleinement appliquée, notamment en ce qui concerne le désarmement du Hezbollah, et insiste sur la nécessité de garanties de sécurité plus strictes avant tout retrait complet.

Quel avenir pour le cessez-le-feu ?

Si la libération des prisonniers est une avancée diplomatique importante, elle ne garantit pas pour autant une stabilisation durable de la région. Le processus de paix entre le Liban et Israël reste fragile, dépendant à la fois de la volonté des deux parties d’appliquer la résolution 1701 et de l’implication continue des acteurs internationauxpour éviter une nouvelle escalade.

Le rôle de la FINUL et des puissances occidentales sera déterminant dans les prochaines semaines pour s’assurer que le cessez-le-feu soit respecté et que les discussions sur un éventuel retrait israélien progressent. Toutefois, les tensions sous-jacentes, la méfiance entre Israël et le Hezbollah, et les enjeux régionaux rendent la situation toujours aussi imprévisible.

L’issue de cette crise dépendra donc des prochaines réunions du comité de suivi du cessez-le-feu et de la capacité des deux camps à trouver un compromis durable sur la gestion de la frontière et des forces militaires présentes dans le Sud-Liban.