Face à face entre le piano Guilnar Majdalani et les pinceaux d’Anthony Abdel Karim

Un mois après l’ explosion dévastatrice du 4 août, l’ artiste peintre Anthony Abdel Karim est revenu avec la pianiste Guilnar Majdalani sur cet évènement en sortant leur nouveau vidéo clip.

Face à la musique de Ya Beirut de la chanteuse Majida El Roumi, reprise par Guilnar au piano, Anthony a concrétisé sur la toile la musique en représentant l’ explosion aux côtés du Cèdre du Liban, comme il a l’habitude de faire durant les concerts et les événements culturels.

Cette initiative est faite dans le but d’ exprimer leurs émotions vis à vis de cette catastrophe, notamment sur une touche artistique.

