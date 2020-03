En raison du confinement et de la fermeture des boutiques de vente de cartes, la validité des lignes mobiles prépayées sera étendue d’un mois, indique le Ministre des télécommunications Talal Hawat à la chaine de télévision Al Jadeed.

Cette décision concernerait les services prépayés des 2 réseaux de communication Alfa et Mtc Touch.

Cette information intervient alors que les autorités libanaises ont appelé à la mobilisation générale pour contrer l’épidémie du coronavirus COVID-19, appelant à la fermeture de toutes les institutions publiques et privées non essentielles et au confinement de la population.