Nous ne pouvons pas attribuer de noms avant de connaître leur secte et leur parti politique car c’est le système de notre pays. Le président a le droit naturel de savoir qui a nommé chaque ministre du gouvernement afin que nous n’atteignions pas un nouveau cabinet intérimaire.

Le différend n’est pas sectaire, mais il peut être plus vaste que cela. Nous sommes peut-être dans une crise du système et nous recourons au parlement aujourd’hui parce que la crise ne peut pas être résolue par le président seul.

Gébran Bassil devant le parlement, 22 mai 2021 Tweet