« Il a neigé sur Beyrouth »

Une chanson solidarité pour le Liban au bénéfice de la Croix Rouge

Le choc de l’explosion, l’urgence d’agir

L’explosion qui a eu lieu à Beyrouth le 4 août 2020 a été d’une telle puissance qu’elle a causé plus de 190 morts et blessé plus de 6000 personnes. Ce sont également plus de 300 000 personnes qui se sont retrouvées sans abri du fait des dommages qu’ont subi leurs habitations.

Avec l’arrivée des premières pluies de l’automne, puis de l’hiver, il est vital de pouvoir lever des fonds dans un délai très court afin de réhabiliter les hôpitaux, les logis et permettre aux blessés – et en particulier les enfants – d’obtenir les soins nécessaires à la fois sur le plan physique et psychique. C’est ainsi que Force For Good, agence composée de spécialistes en collecte de fonds et communication dédiée au secteur non profit, s’est associée à un groupe de volontaires pour lever des fonds le plus rapidement possible, et ainsi venir en aide aux victimes.

Une chanson franco-libanaise pour garder le lien et soutenir l’effort commun

L’idée de faire une chanson est apparue comme une évidence. Corinne Josephides, directrice pôle Grand Public de Force for Good, l’évoque avec l’intensité de son vécu : « Sous les bombes, pendant les blocus, la musique couvrait le bruit et pansait les cœurs. Une chanson, un air, une mélodie, ça reste ». Pour cette franco-libanaise, qui a déployé sa carrière au service de la philanthropie et qui pilote cette opération, l’objectif est simple : « On veut dire aux Libanais que l’on est là avec eux, leur donner un message d’espoir. Depuis toujours, la musique a accompagné les Libanais dans les temps troublés, dans les périodes les plus difficiles… cette ville si souvent détruite depuis l’Antiquité a toujours eu l’énergie pour renaître et rayonner. Nous espérons que cette chanson pourra y contribuer. »

Sur le terrain, la Croix-Rouge libanaise a déployé ses équipes dès les premiers instants et de très nombreux volontaires et ambulances sont à pieds d’œuvre pour porter secours aux Beyrouthins déjà durement frappés par la crise économique et sociale. « C’est un pilier de la société, explique Corinne, au Liban, dans chaque famille, il y a au moins une personne qui est secouriste bénévole ou qui a fait une collecte pour la Croix-Rouge. Car elle aussi a toujours été présente pour ce peuple. »

Dédiée au pays du Cèdre, “Il a neigé sur Beyrouth” est le fruit d’une collaboration exceptionnelle d’artistes engagés, dont le talent prend une nouvelle dimension à travers cette œuvre bienfaisante. L’interprétation de la chanson est assurée par Yara Kasti, artiste franco-libanaise.

Les auteurs-compositeurs sont Jean Réveillon et Julien Assayah.

Les bénéfices de Force For Good issus du téléchargement seront destinés à la Croix-Rouge libanaise via la Croix-Rouge française. Une cagnotte solidaire sera également mise en ligne.

Yara Kasti

De nationalité franco-libanaise, Yara Kasti est compositrice, auteure, musicienne et artiste lyrique. Chanteuse aux multiples registres, son répertoire va de l’opéra à la comédie musicale en passant par la musique traditionnelle. Enfant du port de la Lune à Bordeaux, Yara Kasti fait ses débuts à l’Opéra National de Bordeaux en tant que soliste dans Tosca de Puccini, âgée seulement de 14 ans. Elle garde une grande complicité avec le public bordelais qu’elle soutiendra pendant la période de confinement par ses performances quotidiennes en live depuis son balcon. La soprano entame une carrière internationale tout en se produisant régulièrement dans les spectacles parisiens(Siddhartha l’Opéra Rock, La Traviata de Verdi, etc.). Riche de ses multiples influences, Yara Kasti offre une sensibilité aux couleurs de l’Orient, à la croisée entre classique et moderne dans cette chanson enregistrée spécialement pour Beyrouth.

Jean Réveillon

Journaliste durant de nombreuses années (La Voix du Nord, France Télévisions, etc.), Jean Réveillon a choisi l’heure de la retraite venue de se consacrer à la chanson. Un album d’abord, chanté en duo avec son ami d’enfance Michel Pruvot (Oh toi l’amour de ma vie) puis l’écriture de textes destinés aux comédies musicales ou à différents interprètes, notamment Julien Assayah. Il retrouve ce dernier agissant en qualité de compositeur pour cette chanson.

Julien Assayah

Après quelques années de conservatoire où il étudie le piano, c’est à l’âge de 17 ans, que la musique lui fait quitter l’école. Il acquiert son expérience de la scène grâce aux piano-bars et clubs de vacances où il se produit. Des

plateaux de télévision aux labels de production, durant plusieurs années, il collaborera avec différents artistes dont Patrick Bruel, Julien a toujours su s’adapter à différents styles de musique tout en gardant toujours sa marque de fabrique.

À PROPOS DE FORCE FOR GOOD

