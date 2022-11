British Council Liban a le plaisir de présenter le Festival « IN BETWEEN » du 16 au 20 novembre 2022 qui propose des activités multi- et interdisciplinaires, culturelles et créatives, portant sur l’économie créative et les questionnements sociaux et écologiques mondiaux.

Les situations socio-économiques locales et mondiales, en constante évolution, ont mené à la révélation d’états intermédiaires où les projections futures sont difficiles à définir, et par conséquent, l’émergence de nouveaux espaces – des espaces de perception et de création – qui résonnent des opportunités récemment découvertes pour repenser comment l’art et la culture pourraient contribuer à aller de l’avant. Ainsi, le Festival, qui se base sur le travail de toute une année, présente un programme qui suit des initiatives lancées pour le renforcement des capacités dans les domaines des arts visuels, de la danse et la performance, de la musique et des jeux électroniques, ainsi que le théâtre et la littérature. IN BETWEEN invite le public à penser à ces espaces d’entre-deux où l’art et la création fusionnent.

Le Festival IN BETWEEN, en partenariat avec 28 entités, présente un programme varié, avec 23 activités artistiques et culturelles réparties sur 9 lieux et espaces à Beyrouth. Le Festival accueille 15 délégués du Royaume-Uni afin de développer davantage les relations et les initiatives avec les principaux acteurs dans le secteur culturel et celui de la création libanaise.

Durant une présentation à la presse, Marc Mouarkech, Directeur des Arts Liban – Syrie, British Council a déclaré: « Ce festival vient mettre en évidence le travail artistique que les créatifs de ce pays produisent malgré les nombreux cycles de crises que nous vivons. Le travail élaboré dans cet intervalle d’entre-deux réclame une volonté de se réapproprier les espaces, de retrouver un état mental sain, de soulever les questionnements essentiels aux changements et de rester actif. Ce Festival vise aussi à consolider l’amitié entre les acteurs culturels du Liban et du Royaume-Uni, tout en maintenant un échange bénéfique mutuel et des discussions constructives et avantageuses pour les deux parties ».

Inauguration: Mercredi 16 Novembre à 17:00 à Abroyan Factory



Programme du Festival



Mercredi 16/11 deux expositions phares des arts visuels présentent des lectures chronologiquement opposées : aux usines Abroyan, Imagine that Tomorrow et Anatomy of a Fall soulignent les impressions du passé et les visions de l’avenir à partir des perspectives de 22 artistes émergents. Le Cinema Royal, situé en face de l’Usine Abroyan, accueille deux pièces de théâtre:She-Wolves qui raconte les histoires des femmes souveraines oubliées de l’Angleterre, vues de la perspective d’une féministe, ainsi que Leatherface qui traite de la psychologie d’un couple après une révélation choquante. Simultanément, Beirut Narratives sera lancé dans une seconde itération de l’installation et invitera le public à partager des segments de leurs mémoires et leurs réflexions sur l’explosion du port de Beyrouth.



Jeudi 17/11 porte une attention particulière à la dance. Deux performances seront présentées: Before you go, un parcours expérimental de danse et Al-Mouhaq qui étudie le féminicide d’aujourd’hui. Le lancement du livreFetch Your Mother’s Heart présentera une collection de poèmes sur le thème de la violence et le déplacement.



Vendredi 18/11All Hands on Deck traitera de l’écosystème actuel de la danse et du mouvement durant une rencontre qui invite des professionnels à débattre et à agir. À STATION, le lancement du magazineAMBIT 248 ouvre une discussion contemporaine (et intemporelle) sur les guerres à travers de nouvelles interprétations artistiques, et présente une exposition des contributions à la publication puis se clôture par une performance poétique. Le concert de lancement de la plateforme SHURUQ qui suivra met en lumière une nouvelle scène de musique libanaise alternative en trois actes.



Samedi 19/11 In Between Lebanon & the UK sera tenu au BDD (Beirut Digital District) sous forme d’un évènement de « speed-dating » professionnels (opportunité de réseautage) pour initier des échanges fructueux entre des artistes émergents et plus de 25 professionnels libanais et britanniques. Les conversations continuent informellement durant la révélation de Fields of Power, une fresque collaborative sur la sensibilisation environnementale et l’autonomisation des femmes. L’installation digitaleNine Earths sera aussi inaugurée : elle explore les relations entre les événements quotidiens et l’utilisation excessive des ressources de la Terre par l’humanité. En début de soirée, une nouvelle bande dessinée par Art of Boo intitulée The Philosopher sera lancée avec une exposition. Ensuite, Fatayer Bi Banadoura accompagne l’audience pour découvrir la vie, l’amour, la toxicité et la mort à travers une performanceculinaire participative. Le soir, Echo in the Dark explore de nouveaux modèles de coexistence écologique dans une performance tissée de musique et de performanceparticipative, en préparation d’une fête jusqu’à l’aube au B 018.



Dimanche 20/11 débute avec le Urban Art Tour pour explorer l’art public et le Street Art entre Hamra et Aley. L’après-midi, Il’aabprésente une sélection de jeux virtuels libanais, tout en discutant leur mécanisme interne depuis la conception jusqu’au développement. Le soir, la pièce de théâtre Fled se base sur l’espace désormais si familier, entre la volonté de partir et le fait de vraiment partir. Après cinq jours d’exploration et de curiosité, le Festival se termine par une édition spéciale de la pièce de théâtre immersive Farha; l’audience sera invitée à visiter les différents appartements d’un immeuble à Bourj Hammoud en 1930, s’immisçant dans l’intimité des habitants, observant les préparatifs pour un mariage dans la cour intérieure – une particularité de la communauté, des expériences partagées et de la grande joie.



Entrée gratuite | Inscription obligatoire sur Ihjoz.com

Marc Mouarkech, Directeur des Arts Liban – Syrie, British Council – Photo Courtesy Laetitia Hakim

