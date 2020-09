Un incident entre Forces Libanaises et Courant Patriotique Libre a actuellement lieu suite à une manifestation des FL à proximité du siège du CPL, situé à Mirna Chalouhi à Sin el Fil, dans la banlieue de Beyrouth.

Des coups de feu ont été entendus sur place, provoquant l’intervention des unités de l’Armée Libanaise pour tenter de contrôler la situation.

Plus d’information à ce sujet prochainement.

