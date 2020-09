Un important incendie s’est déclenché ce matin 15 septembre dans les souks de Beyrouth, au niveau du nouveau centre commercial conçu par l’architecte Zaha Hadid.

Ce dernier avait été achevé en 2018.

