Inflation alimentaire : Les prix des produits alimentaires au Liban grimpent de 10 % en avril 2025

Une inflation alimentaire persistante

L’indice des prix des produits alimentaires au Liban a augmenté de 10 % en glissement annuel en avril 2025, selon les données publiées par la Direction centrale des statistiques (DCS). Cette hausse s’inscrit dans la continuité d’une dynamique inflationniste qui affecte le pouvoir d’achat des ménages depuis plusieurs années.

Par rapport à mars 2025, l’indice a progressé de 1,2 %, confirmant une tendance mensuelle haussière.

Évolution des prix alimentaires depuis début 2025

Mois Variation mensuelle (%) Variation annuelle (%) Janvier 2025 +1,5% +12,3% Février 2025 +1,1% +11,0% Mars 2025 +0,9% +10,5% Avril 2025 +1,2% +10,0%

Catégories de produits les plus touchées

Parmi les segments les plus affectés :

Produits céréaliers et pains : +13,4 % sur un an

: +13,4 % sur un an Huiles et graisses : +12,7 %

: +12,7 % Produits laitiers et œufs : +11,9 %

: +11,9 % Viandes : +9,6 %

: +9,6 % Fruits et légumes : +8,4 %

Le seul segment ayant enregistré une légère baisse est celui des produits sucrés et desserts, en recul de 2,1 % sur un an.

Comparaison régionale et historique

Si l’inflation alimentaire au Liban reste élevée, elle est inférieure aux pics observés entre 2021 et 2023, où la hausse annuelle des prix alimentaires avait atteint plus de 250 % à certains moments.

Sur le plan régional, le Liban demeure l’un des pays arabes avec l’inflation alimentaire la plus élevée, derrière le Soudan et le Yémen.

Tableau comparatif régional : Inflation alimentaire avril 2025

Pays Inflation alimentaire (avril 2025, en glissement annuel) Soudan +26,8% Yémen +18,3% Liban +10,0% Égypte +9,2% Jordanie +5,7%

Facteurs structurels de la hausse des prix

Plusieurs éléments expliquent cette dynamique :

Dépréciation persistante de la livre libanaise face au dollar américain, impactant les coûts d’importation.

face au dollar américain, impactant les coûts d’importation. Dépendance élevée aux importations alimentaires , plus de 80 % des produits consommés étant importés.

, plus de 80 % des produits consommés étant importés. Coûts logistiques en hausse , notamment suite aux tensions en mer Rouge qui perturbent les chaînes d’approvisionnement.

, notamment suite aux tensions en mer Rouge qui perturbent les chaînes d’approvisionnement. Instabilité des marchés énergétiques, influençant directement les prix de transport et de production.

Conséquences sociales et économiques

Cette inflation alimentaire impacte directement la sécurité alimentaire des ménages libanais. Les organisations humanitaires et les ONG locales alertent sur la dégradation continue des conditions de vie, notamment pour les foyers à revenus modestes.

Les dépenses alimentaires représentent désormais en moyenne 48 % du budget mensuel des ménages, contre 35 % en 2019.

Zoom sur la Direction centrale des statistiques (DCS)

La Direction centrale des statistiques est l’agence gouvernementale libanaise chargée de collecter, d’analyser et de publier les données socio-économiques officielles. Créée en 1970, la DCS produit régulièrement des indicateurs macroéconomiques, dont l’indice des prix à la consommation (IPC), qui inclut l’indice des prix alimentaires.