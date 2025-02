Israël et le Liban : l’histoire des réseaux d’espionnage du Mossad

- Advertisement -

Depuis sa fondation en 1949, le Mossad s’est imposé comme l’une des agences de renseignement les plus redoutées et les plus audacieuses du monde. À la croisée des tensions régionales et des conflits idéologiques, le Liban, ce petit pays au cœur du Moyen-Orient, a été le théâtre de manœuvres d’espionnage dignes des récits les plus palpitants. Le Mossad, maître de l’infiltration et de la désinformation, a tissé au Liban un réseau de contacts, de stratagèmes et d’opérations clandestines qui a façonné l’histoire de la région.

Un voisin au cœur des convoitises stratégiques

Le Liban, avec ses frontières terrestres communes avec Israël et ses longues côtes ouvertes sur la Méditerranée, représentait un point d’observation privilégié pour surveiller le tumulte régional. Les communautés libanaises, variées et parfois divisées, offraient un terrain fertile pour le recrutement d’informateurs. Dès les années 1950, le Mossad s’est intéressé de près à ce microcosme où se mêlaient diplomates, hommes d’affaires, milices armées et réfugiés palestiniens.

Le début de l’aventure : infiltrer un Liban en mutation

Les premières années d’activité du Mossad au Liban furent marquées par une stratégie patiente et méthodique. Le Liban était en effervescence, tiraillé entre les nationalismes arabes soutenus par des puissances comme l’Égypte de Nasser et les influences occidentales favorisées par une élite libanaise francophone et anglophile.

Le Mossad s’est infiltré à travers plusieurs axes :

Les communautés locales : En utilisant des tensions confessionnelles et politiques, le Mossad a tissé un réseau d’informateurs issus de milieux variés.

: En utilisant des tensions confessionnelles et politiques, le Mossad a tissé un réseau d’informateurs issus de milieux variés. Les camps de réfugiés palestiniens : Ils devinrent des foyers d’observation pour identifier les leaders émergents et neutraliser les menaces potentielles.

: Ils devinrent des foyers d’observation pour identifier les leaders émergents et neutraliser les menaces potentielles. Les entreprises de façade : Sous le couvert de sociétés commerciales, les agents israéliens posaient les bases d’opérations futures.

Les heures sombres : le Mossad et la guerre civile libanaise

Lorsque la guerre civile éclata en 1975, le Liban devint un terrain de jeu sanglant pour les grandes puissances et leurs agences de renseignement. Dans cette atmosphère chaotique, le Mossad excella dans l’art du calcul froid et de l’infiltration.

Les milices chrétiennes , comme les Forces libanaises, reçurent un soutien direct en armes, en entraînement et en renseignements. Ces alliances pragmatiques, bien que controversées, permirent à Israël de surveiller de près les activités des factions palestiniennes.

, comme les Forces libanaises, reçurent un soutien direct en armes, en entraînement et en renseignements. Ces alliances pragmatiques, bien que controversées, permirent à Israël de surveiller de près les activités des factions palestiniennes. La neutralisation des leaders palestiniens : Le Mossad perfectionna ses assassinats ciblés, notamment celui d’Ali Hassan Salameh, surnommé « le Prince Rouge », abattu à Beyrouth en 1979 dans une opération minutieusement planifiée.

: Le Mossad perfectionna ses assassinats ciblés, notamment celui d’Ali Hassan Salameh, surnommé « le Prince Rouge », abattu à Beyrouth en 1979 dans une opération minutieusement planifiée. Les infiltrations spectaculaires : Des agents israéliens, déguisés en journalistes ou en diplomates, participaient à des missions d’infiltration audacieuses, laissant derrière eux un mélange d’admiration et de terreur.

L’art de la manipulation et de la technologie

Le Mossad se distinguait par son habileté à combiner techniques humaines et innovations technologiques :

Espionnage téléphonique et cryptage : Israël investit dans des technologies avancées pour intercepter les communications des factions armées et des personnalités politiques libanaises.

: Israël investit dans des technologies avancées pour intercepter les communications des factions armées et des personnalités politiques libanaises. Drones en éclaireurs : Les premiers drones de reconnaissance, pionniers en leur genre, survolèrent les montagnes et les camps palestiniens.

: Les premiers drones de reconnaissance, pionniers en leur genre, survolèrent les montagnes et les camps palestiniens. Les légendaires agents doubles : Parmi les recrues du Mossad figuraient des Libanais intégrés dans les cercles palestiniens ou même au sein des services de renseignement locaux.

Les hauts faits et les ombres de l’histoire

L’affaire Eli Cohen : un mythe au-delà des frontières

Eli Cohen, dont les exploits en Syrie sont bien documentés, aurait également influencé des opérations au Liban. Bien que les détails restent entourés de mystère, sa capacité à manipuler les cercles de pouvoir a inspiré de nombreuses stratégies du Mossad. Les télécoms libanais : un talon d’Achille exposé

Dans les années 2000, Israël exploitait les réseaux téléphoniques pour surveiller les communications sensibles. Cependant, plusieurs agents infiltrés furent arrêtés, révélant l’ampleur de l’opération et embarrassant les services israéliens. Les assassinats ciblés : entre gloire et scandale

Les éliminations de figures palestiniennes et libanaises laissaient souvent derrière elles un sillage de controverses, mais également un avertissement clair : Israël ne reculait devant rien pour protéger ses intérêts.

Des défis à la hauteur des ambitions

Le Mossad, malgré son efficacité redoutable, rencontra au Liban une résistance acharnée.

Le contre-espionnage du Hezbollah : Avec l’aide de conseillers iraniens, le Hezbollah développa des capacités de surveillance et de neutralisation qui mirent à mal plusieurs réseaux israéliens.

: Avec l’aide de conseillers iraniens, le Hezbollah développa des capacités de surveillance et de neutralisation qui mirent à mal plusieurs réseaux israéliens. Les limites humaines : Même les agents les plus expérimentés pouvaient tomber dans des pièges, révélant la fragilité des opérations dans un contexte volatile.

Un héritage controversé

Les activités du Mossad au Liban restent un chapitre complexe de l’histoire régionale. Si elles ont souvent renforcé la sécurité d’Israël, elles ont aussi contribué à une méfiance durable entre les deux nations et à une spirale de violence difficile à briser. Ces récits, mêlant audace, trahison et stratégie, résonnent comme les échos d’une guerre de l’ombre où chaque coup porté redessinait les contours d’un conflit sans fin.

