Jean Riachi, Pdg et fondateur de la FFA Private Bank, a annoncé sa candidature à la tête de l’Association des Banques du Liban via Twitter. Il fera face à son président actuel, le Pdg de la Beirut Bank, Salim Sfeir, dont le mandat a été marqué par la décision de mettre en place un contrôle informel des capitaux dès novembre 2019 en raison d’une crise de liquidité apparue dès le mois de mai 2019.

Il a ainsi dénoncé dans une série de Tweets, les relations incestueuses entre les responsables actuels de la Banque du Liban et le pouvoir politique.

Je suis candidat aux élections de l’Association des Banques contre la liste des membres sortants. Cette nomination n’est pas contre l’une de ces personnes, mais plutôt pour marquer une position sur la performance de l’association au cours des années avant et après l’effondrement et les relations incestueuses entre les banques et la Banque du Liban et les piliers du pouvoir

Jean Riachi