Joseph Aoun au Qatar : vers une coopération renforcée entre Doha et Beyrouth

Le président libanais Joseph Aoun a effectué, mercredi 16 avril 2025, une visite officielle à Doha, où il a rencontré l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Ce déplacement diplomatique s’inscrit dans une période de tension persistante au Liban, sur fond d’instabilité régionale et de défis socio-économiques majeurs. Selon la présidence libanaise, la visite de Joseph Aoun visait à « remercier le Qatar pour le soutien qu’il a apporté au Liban dans divers domaines », mais également à consolider des partenariats stratégiques pour le futur, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de la sécurité et du développement.

Le soutien du Qatar au Liban : un axe prioritaire pour la stabilité

Au cours de la rencontre à Doha, le président Joseph Aoun a tenu à saluer l’engagement du Qatar, rappelant que le soutien qatari a permis d’atténuer certaines crises qui secouent le Liban depuis plusieurs années. Ce partenariat s’est illustré par une assistance humanitaire après l’explosion du port de Beyrouth en 2020, la participation à des projets d’infrastructure et des aides ponctuelles à l’armée libanaise. Face à l’émir Cheikh Tamim, Joseph Aoun a insisté sur la nécessité d’un appui accru, particulièrement dans le contexte actuel marqué par la crise économique et la montée des tensions à la frontière sud du pays. Il a également souligné l’engagement des forces armées libanaises à remplir pleinement leur mission au sud-Liban, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, tout en regrettant que « la poursuite de l’occupation israélienne empêche le déploiement continu de l’armée, en particulier face aux attaques répétées observées récemment ».

Le dossier sécuritaire et la résolution 1701 au cœur des discussions

La question de la sécurité au Liban-Sud a constitué l’un des axes principaux de la réunion bilatérale. Joseph Aoun a exposé la situation sur le terrain, marquée par une tension persistante entre Israël et les groupes armés présents dans la région, notamment le Hezbollah. Depuis le début de l’année 2025, plusieurs incidents armés ont été signalés le long de la Ligne bleue, compromettant l’application intégrale de la résolution 1701, qui prévoit notamment l’interdiction de toute présence armée non étatique au sud du fleuve Litani et la responsabilité exclusive de l’armée libanaise et de la FINUL dans la zone. Selon des observateurs indépendants, malgré les efforts de l’armée libanaise, les violations israéliennes persistent et compliquent la mise en œuvre de la feuille de route onusienne. Cheikh Tamim a souligné que « le Qatar souhaite voir le Liban stable et prêt à offrir l’aide nécessaire, y compris dans le secteur de la sécurité ». Il a réaffirmé la volonté de Doha de soutenir la montée en puissance de l’armée libanaise afin qu’elle puisse exercer un contrôle effectif sur l’ensemble du territoire, élément jugé fondamental pour la stabilité interne et la paix régionale.

Coopération énergétique : un enjeu stratégique pour le redressement du Liban

Le secteur de l’énergie a fait l’objet d’une attention particulière lors de la visite. Le Liban fait face à des pénuries chroniques d’électricité et à des coupures qui paralysent l’économie. Le Qatar, déjà partenaire du Liban dans plusieurs domaines, s’est dit prêt à intensifier sa coopération dans le secteur énergétique. Selon les autorités libanaises, des discussions sont en cours pour permettre à Doha d’investir dans les infrastructures électriques et gazières du Liban, notamment via un appui technique et financier à Électricité du Liban (EDL), l’opérateur public du secteur. Le partenariat pourrait inclure l’acheminement de gaz naturel qatari vers les centrales libanaises, une assistance pour le développement des énergies renouvelables, ainsi que des projets conjoints pour la modernisation du réseau national. Des experts en politique énergétique soulignent que la participation du Qatar pourrait contribuer à améliorer significativement l’approvisionnement et à réduire le déficit structurel qui pèse sur les finances publiques libanaises.

Soutien institutionnel et perspectives de développement

Outre les aspects sécuritaires et énergétiques, la visite du président Joseph Aoun à Doha s’est accompagnée d’échanges sur le renforcement de la coopération institutionnelle. L’émir Cheikh Tamim a déclaré que le Qatar était prêt à offrir une aide multiforme au Liban dans tous les secteurs, condition sine qua non pour la relance du pays. Selon la présidence libanaise, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de préserver la paix civile et de mettre en œuvre les engagements pris lors du discours d’investiture présidentielle, notamment en ce qui concerne la monopolisation des armes par l’État libanais. Ce principe, régulièrement rappelé par la communauté internationale, vise à consolider la souveraineté de l’État et à empêcher toute milice ou groupe armé d’agir en dehors du cadre légal.

L’aide humanitaire et l’engagement qatari dans les moments de crise

Le Qatar a joué un rôle de soutien lors des crises humanitaires ayant frappé le Liban au cours des dernières années. Lors de l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, Doha avait envoyé plusieurs cargaisons d’aide médicale et alimentaire. Plus récemment, alors que le Liban affrontait une grave crise financière, le Qatar a offert une assistance alimentaire d’urgence et des équipements pour soutenir les hôpitaux libanais. Ce soutien humanitaire s’est doublé d’initiatives diplomatiques : Doha a participé aux négociations multilatérales sur l’avenir du Liban lors de plusieurs sommets régionaux. De nombreux analystes voient dans l’activisme diplomatique du Qatar un levier d’influence, mais aussi une volonté d’accompagner la reconstruction et la stabilisation du Liban.

Coopération économique et investissements qatariens : état des lieux

L’économie libanaise traverse l’une des pires crises de son histoire contemporaine. Le Qatar s’est positionné comme partenaire potentiel pour le redressement, proposant des investissements dans l’immobilier, le secteur bancaire, l’hôtellerie et l’agriculture. Selon des chiffres du ministère de l’Économie libanais, les investissements directs qatariens ont progressé de 12 % entre 2023 et 2024, ce qui représente une contribution précieuse face à l’assèchement des capitaux étrangers. Plusieurs projets d’envergure ont été lancés, comme la participation du Qatar à la reconstruction du port de Tripoli ou à la modernisation du réseau ferroviaire national. Les responsables économiques libanais espèrent que la dynamique enclenchée par la visite de Joseph Aoun à Doha favorisera l’arrivée de nouveaux capitaux et relancera les secteurs stratégiques du pays.

Le rôle du Qatar dans la diplomatie régionale et la sécurité du Liban

Le Qatar s’est imposé ces dernières années comme un acteur diplomatique majeur au Moyen-Orient. Dans le dossier libanais, Doha a régulièrement servi d’intermédiaire entre les différents acteurs politiques et confessionnels du pays, encourageant la formation de gouvernements inclusifs et le dialogue interlibanais. Lors des négociations sur la délimitation maritime avec Israël, le Qatar a offert ses bons offices pour faciliter un accord respectueux des intérêts du Liban. Au plan sécuritaire, le soutien logistique et la formation fournis à l’armée libanaise ont permis de renforcer ses capacités, selon plusieurs rapports d’experts régionaux. Cette politique de soutien multiforme vise à préserver la stabilité du Liban, considérée par Doha comme essentielle pour la sécurité collective du Moyen-Orient.

L’avenir des relations bilatérales : entre attentes et défis

La visite du président Joseph Aoun à Doha ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération entre le Liban et le Qatar. Si le soutien financier et technique du Qatar est essentiel à court terme, la pérennité du partenariat dépendra de la capacité des institutions libanaises à garantir la stabilité politique et à mener des réformes structurelles. L’émir Cheikh Tamim a réitéré la disponibilité du Qatar à accompagner le Liban dans ses réformes, tout en rappelant l’importance de l’unité nationale et du respect des engagements pris devant la communauté internationale. De son côté, Joseph Aoun a assuré que son gouvernement travaillera à restaurer la confiance avec les partenaires régionaux et à renforcer l’État de droit.

Tableau : Principaux axes de la coopération Qatar-Liban (2023-2025)

Secteur Actions du Qatar Impact attendu Sécurité Soutien à l’armée libanaise, formations Renforcement du contrôle de l’État Énergie Projets d’investissement, livraison de gaz Amélioration de l’approvisionnement Aide humanitaire Assistance alimentaire et médicale Soutien aux populations vulnérables Économie Investissements directs, reconstruction Relance des secteurs stratégiques Diplomatie Médiation et participation à des sommets Stabilité et dialogue interlibanais

Liste à puces : Objectifs prioritaires du partenariat Doha-Beyrouth

Consolider la stabilité sécuritaire et la paix civile au Liban

Moderniser le secteur de l’énergie et diversifier les sources d’approvisionnement

Soutenir les réformes économiques pour attirer de nouveaux investissements

Renforcer la coopération institutionnelle pour l’État de droit

Promouvoir l’aide humanitaire et la résilience sociale

Perspectives à moyen terme : entre soutien qatari et souveraineté libanaise

Les observateurs s’accordent à dire que l’appui du Qatar ne saurait se substituer aux réformes internes indispensables pour sortir le Liban de la crise. Si la visite de Joseph Aoun à Doha envoie un signal fort à la communauté internationale, elle met également en lumière les défis persistants : lutte contre la corruption, renforcement des institutions, réformes du secteur bancaire et attractivité pour les investissements étrangers. Dans un contexte géopolitique incertain, marqué par la volatilité des alliances et des tensions persistantes, la consolidation de la relation Qatar-Liban pourrait constituer un levier essentiel pour stabiliser le pays et lui permettre de retrouver la voie du développement durable.