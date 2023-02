Par un communiqué, la Banque Audi a indiqué ne pas avoir été jusqu’à présent informé de la décision de la procureur du Mont Liban de lancer une action judiciaire contre cet établissement et contre le PDG Samir Hanna et Tamer Ghazaleh, son directeur adjoint.

La Banque indique avoir mis à disposition de la justice tous les documents qui lui avaient été demandés dans le cadre de la loi.

L’établissement conclu en indiquant “s’engager à respecter toutes les lois qui régissent le travail bancaire au Liban et à l’étranger. Il va de soi que Bank Audi répondra selon les règles de droit à toute réclamation qu’il pourrait recevoir à cet égard”.

Cette plainte fait suite à des accusations à l’encontre de la Banque, suite aux découvertes des enquêteurs européens enquêtant dans le cadre de l’affaire Riad Salamé qui aurait indirectement bénéficié via une société appartenant à son frère, de rétrocommissions issues de la vente d’instruments financiers de la BdL via Forry Associates Ltd appartenant à son frère Raja Salamé. Plusieurs banques sont ainsi accusées d’être impliquées dans cette affaire de détournements de fonds via un schéma financier complexe.