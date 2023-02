Le Bureau du Parlement a reporté lundi la prise de décision concernant une session législative controversée que le président de la chambre Nabih Berri avait l’intention de demander, suite à l’appel au boycott de 45 députés rejoints par le Courant patriotique libre.

Cependant, les discussions se poursuivront lundi prochain, a indiqué le secrétaire général du Parlement, Adnan Daher.

L’ordre du jour de la session législative devait initialement comprendre 81 articles, notamment la très controversée loi instaurant un contrôle des capitaux, objet de nombreuses critiques tant sur le plan local qu’international, beaucoup soulignant que le projet proposait en fait une immunité aux banques libanaises.

Autre dossier, la prolongation des mandats des directeurs généraux et des chefs de sécurité, notamment du directeur de la sécurité générale, le major. Abbas Ibrahim, qui atteint l’âge de la retraite le mois prochain ou encore celui du général Imad Othman que le député Walid Joumblatt exigeait.

Cette information intervient dans la foulée des déclarations du président du CPL, Gébran Bassil au quotidien Al Akhbar qui indiquait que son parti ne participera pas au parlement, estimant que cette session ne pouvait avoir lieu en l’absence d’un chef de l’état.

Il rejoint ainsi les 45 députés qui avaient indiqué avant hier leur boycott de toute session en dehors des sessions électorales, considérant le parlement comme organe électoral et non plus législatif et menaçant de présenter un recours devant le conseil constitutionnel.

Cette session était considérée pourtant comme une condition sinéquanone de la part des banques pour revenir sur leur décision d’une grève générale totale paralysant le secteur financier suite à la condamnation de la Fransabank en raison d’une plainte déposée par 2 déposants et obligeant l’établissement à verser la totalité des soldes de comptes de clients en devises étrangères conformément au libellé des comptes.