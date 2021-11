Initiative « Retour à nos racines du cèdre »

Beyrouth, le 22 novembre 2021 : Le Liban fait face au défi le plus difficile de son histoire moderne avec un effondrement de la confiance dans ses valeurs, ses institutions et son avenir entraînant une émigration massive, le chômage, la pauvreté et une perte d’espoir. La Banque BEMO, à travers son initiative « Retour à nos racines du cèdre », vise à restaurer la fierté d’être Libanais et à renforcer le sentiment d’appartenance des personnes d’origine libanaise. Elle consiste à mettre au nom de chacune des 100 personnes tirées au sort parmi les candidats enregistrés un cèdre nouvellement planté.

Le tirage a eu lieu le 22 novembre, jour de l’indépendance à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth.

Outre les objectifs mentionnés ci-dessus, la Banque BEMO a vivement souligné l’injustice subie par les femmes libanaises toujours incapables de transmettre leur nationalité libanaise à leurs enfants. C’est pourquoi, l’initiative est destinée en priorité aux personnes d’origine libanaise mais dont le père n’est pas libanais. A travers cela, la Banque BEMO affirme son soutien aux femmes libanaises et la nécessité pour elles d’obtenir leurs droits.

Son Excellence M. Le Ministre du Tourisme Walid Nassar, l’ambassadeur du Brésil au Liban M. Hermano Telles Ribeiro, le directeur général de l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth et le directeur de l’Aviation Civile M. Fadi el Hassan, M. George El Gharib le vice-président exécutif de la Libanaise des Jeux, M. Rami Kozhaya le président de l’association Jouzour Loubnan et l’artiste Hady Sy étaient présents durant la cérémonie.

Les candidats ont également pu se connecter sur les comptes des médias sociaux de la Banque BEMO et assister à la cérémonie du tirage en direct live streaming.

Lors de la cérémonie, le président du conseil d’administration de la Banque BEMO, le Dr Riad Obegi, s’est adressé à l’auditoire en disant : « Le Liban appartient à tous ceux qui ont des racines libanaises, c’est un message et pas seulement un pays, un message qui se caractérise par son ouverture et sa générosité. Si nous sommes tous attachés à l’éthique, à la solidarité et à la générosité, cette crise permettra à notre nation de devenir meilleure, l’une des meilleures au monde ».

Cette initiative était en partenariat avec « Jouzour Loubnan ». La Banque BEMO s’engage avec sa promesse : « 2021 est l’année de la Foi ».