Le directeur général de la banque de l’habitat Joseph Sassine a annoncé le lancement d’un programme de prêts libellés en livres libanaises à destination des victimes de l’explosion du port de Beyrouth qui s’est produite le 4 août 2020. Il s’agit d’aider ces dernières à acheter, ou encore à construire, en cas de destruction totale de leurs foyers ou encore à restaurer, à reconstruire ou à réhabiliter les logements endommagés par l’explosion du 4 août.

Pour l’heure, le responsable de la banque de l’habitat a ainsi estimé que le coût de la reconstruction des maisons endommagées suite à cette explosion dépasse de loin la valeur de l’aide locale et internationale. Joseph Sassine note également que la tragédie humaine résulte également du déplacement de milliers de familles affectées par la perte de leurs logements.

Sur base des lois et des régulation existantes permettant l’attribution de prêts aux personnes disposant de revenus modestes pour la restauration de leurs logements, et cela aussi afin de contribuer à mitiger les effets de la catastrophe, la banque de l’habitat annonce donc l’allocation de 60 milliards de livres libanaises de ses fonds propres et cela de manière immédiate pour financer les frais pour restaurer les maisons endommagés, selon les conditions suivantes:

la limite maximale pour chaque prêt est fixée à cent cinquante millions de livres libanaises les intérêts sont appliqués à un taux annuel de 3% La période maximale de remboursement est de 15 ans.

L’obtention de ses prêts reste cependant également conditionné aux réglementations en vigueur. Il s’agit de se rendre dans les filiales de la Banque de l’Habitat avec les preuves et expertises faisant foi de la destruction ou des dommages à ces logements. Sur place également, il s’agira de remplir les demandes nécessaires auprès de l’établissement, cela avant le début de l’hiver.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.

Cet article est disponible en Français