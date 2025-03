La Banque du Liban augmente les retraits mensuels en devises à 250 USD et 500 USD dès mars 2025

- Advertisement -

Nouvelles mesures pour les retraits de dépôts en devises

La Banque du Liban (BdL) a introduit des modifications significatives aux limites de retraits mensuels en devises étrangères pour les déposants, à travers deux circulaires publiées le 20 février 2025. La Circulaire intermédiaire 728/13701 ajuste le plafond de retraits à 250 dollars par mois à partir du 1er mars 2025, contre 150 dollars auparavant, pour les comptes en devises ouverts avant le 30 juin 2023. Parallèlement, la Circulaire intermédiaire 729/13702 porte le plafond à 500 dollars mensuels, contre 300 ou 400 dollars selon les cas, pour les comptes ouverts avant le 31 octobre 2019. Ces mesures, qui modifient respectivement les circulaires de base 166/13611 (février 2024) et 158/13335 (juin 2021), visent à assouplir l’accès aux fonds dans un contexte de crise bancaire persistante, tout en maintenant un contrôle strict des liquidités en devises dans un système financier largement dollarisé.

Détails de la Circulaire 728 : retraits portés à 250 USD

La Circulaire 728 s’adresse aux banques commerciales et concerne les dépôts en devises antérieurs au 30 juin 2023. Elle autorise les déposants éligibles à retirer 250 dollars par mois en billets depuis un « compte spécial » (Special Sub-Account), contre 150 dollars précédemment, sans frais ni commissions. Les fonds peuvent également être transférés à l’étranger ou déposés dans un compte en « fresh dollars » (fonds nouveaux non soumis aux restrictions). Le plafond annuel est fixé à 3 000 dollars, mais pour le cycle en cours (jusqu’au 30 juin 2025), il est ajusté à 2 950 dollars. Le montant total accessible par client est limité à 6 700 dollars, transféré depuis un compte désigné par le déposant. Pour les comptes multiples dans une même banque, le client doit spécifier la source des fonds. Dans le cas de comptes joints, le retrait annuel maximal est de 3 000 dollars, partagé entre co-titulaires s’ils optent pour cette facilité, ou attribué intégralement aux autres si un co-titulaire s’abstient.

Le financement de ces retraits repose sur un partage entre la BdL et les banques. Pour la tranche initiale de 150 dollars, la BdL libère 50 % des fonds via les réserves obligatoires des banques commerciales, tandis que les banques fournissent l’autre moitié à partir de leurs liquidités. Le supplément jusqu’à 250 dollars est entièrement financé par la BdL via les réserves obligatoires. Cette répartition vise à préserver les réserves de change de la BdL, qui ont atteint 10,7 milliards de dollars début 2024 mais ont chuté de 391 millions en octobre 2024, selon l’EBRD.

Détails de la Circulaire 729 : retraits portés à 500 USD

La Circulaire 729 modifie les conditions pour les dépôts antérieurs au 31 octobre 2019, augmentant le retrait mensuel à 500 dollars en billets, contre 300 dollars pour les bénéficiaires post-juillet 2023 et 400 dollars pour ceux antérieurs à cette date. Les fonds peuvent être retirés, transférés à l’étranger, déposés en « fresh dollars » ou utilisés via des cartes de paiement, sans frais. Le plafond annuel est fixé à 6 000 dollars, mais ajusté à 7 200 dollars pour le cycle en cours (jusqu’au 30 juin 2025) pour les bénéficiaires précoces, et à 5 900 dollars pour les autres. Pour les comptes joints, les fonds sont distribués au prorata des contributions, sauf si un co-titulaire renonce à sa part.

Le financement suit une logique similaire à la Circulaire 728. Pour les bénéficiaires précoces, la tranche initiale de 400 dollars est financée à parts égales par la BdL (via les réserves obligatoires) et les banques (via leurs liquidités), le supplément jusqu’à 500 dollars étant couvert par la BdL. Pour les bénéficiaires tardifs, la tranche de 300 dollars est partagée, et le reste financé par la BdL. Les banques doivent informer la Direction centrale des comptes spéciaux de la BdL des montants qu’elles disbursent, distincts de ceux issus des réserves. La BdL transfère mensuellement les fonds depuis ses liquidités à l’étranger, avec des pénalités pour toute utilisation non conforme.

Contexte bancaire et dollarisation

Ces ajustements interviennent dans un système bancaire où les dépôts totaux ont atteint 8 209,7 trillions de LBP (91,7 milliards de dollars) fin 2024, dont 54 % en dépôts à terme (4 421,7 trillions de LBP). La dollarisation est quasi totale, avec 99,1 % des dépôts privés et 97,7 % des prêts en devises en 2024, selon l’Institute of International Finance. Depuis la crise de 2019, les retraits sont strictement limités, et les dépôts à terme ont chuté de 117,1 milliards de dollars depuis septembre 2019, reflétant une crise de confiance et une migration vers les dépôts à vue (46 % du total fin 2024). Le tableau suivant compare les dépôts :

Catégorie Montant (trillions LBP) Équivalent (milliards USD) % du total Dépôts totaux fin 2024 8 209,7 91,7 100 Dépôts à terme 4 421,7 – 54 Dépôts à vue 3 788 – 46 Dépôts privés en devises – 35,3 38,5

Impact économique et liquidités

L’augmentation des retraits vise à redonner un accès limité aux déposants, dans un contexte où la BdL jongle avec des réserves en baisse et une économie dollarisée. Les retraits annuels potentiels (3 000 dollars pour la Circulaire 728, 6 000 dollars pour la Circulaire 729) concernent des montants modestes par rapport aux 94,75 milliards de dollars de dépôts privés fin 2023, mais leur financement pèse sur les liquidités. Avec un taux de change unifié à 89 500 LBP/USD en 2024, l’inflation a reculé à 15,4 % en novembre, mais la dépendance aux importations (16,9 milliards de dollars en 2024) maintient la pression sur les devises.

Données sur la Banque du Liban

Banque du Liban (BdL) : Fondée en 1963, la BdL est la banque centrale du Liban. En 2024, ses réserves de change ont atteint 10,7 milliards de dollars (début d’année), gérant 94,75 milliards de dollars de dépôts privés fin 2023.