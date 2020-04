La Banque du Liban a publié un nouveau taux de parité pour les marchés parallèles. Ainsi la parité entre livre libanaise et dollar – pour les agents de change – est désormais fixée à 3 200 LL/USD contre 2 600 à sa création. La circulaire met également en garde tout bureau de change qui ne respectera pas ce nouveau taux.

Cette information intervient alors que la monnaie locale a atteint son plus bas historique face au billet vert la semaine dernière avec une parité de 2 900 LL/USD à la vente et de 4 000 LL/USD au marché noir alors que la BDL avait tenté d’injecter des devises pour un montant non communiqué afin de maintenir la valeur de la monnaie locale. La détérioration de la livre libanaise s’est poursuivie en ce début de semaine, toujours au marché noir, avec une parité de 4 200 LL/USD à l’achat et 4 300 LL/USD à la vente.