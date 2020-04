La valeur de la Livre Libanaise a continué à se détériorer au marché noir, avec un taux de 4 200 LL/USD à l’achat et de 4 300 LL/USD à la vente, en ce début de semaine.

Par ailleurs, la Banque du Liban a publié un nouveau taux de parité pour les marchés parallèles. Ainsi la parité entre livre libanaise et dollar – pour les agents de change – est désormais fixée à 3 200 LL/USD contre 2 600 à sa création. La circulaire met également en garde tout bureau de change qui ne respectera pas ce nouveau taux.

Cette information intervient alors que la crise politique couve désormais entre majorité gouvernementale et opposition, rendant l’application d’un plan d’aide pour le Liban plus difficile. Aussi, les manifestations ont repris hier soir pour dénoncer la détérioration des conditions sociales et économiques au Liban.