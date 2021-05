La Banque Mondiale est passée aux actes et aurait décidé de geler un prêt de 246 millions de dollars au Liban. Ce prêt était à l’origine destiné à financer le programme de rationnement en faveur des familles vulnérables face à la crise économique.

La Banque Mondiale aurait notifié cette décision au ministre sortant des finances Ghazi Wazni et exigé des modification sur la distribution de ce programme qui serait sujet à certaines critiques après que les initiales aient inclus des personnes à la demande de certains politiques ne répondant aux critères nécessaires et que la Banque du Liban ait souhaité distribuer cette aide non pas au taux de parité dit du marché noir ou en devises étrangères mais au taux de 6 240 LL/USD.

Par conséquent, faute de réponse concernant ces points, la Banque Mondiale a décidé de suspendre ce prêt, un acte déjà évoqué par le chef de l’état, le président Aoun, qui avait déploré le retard pris par l’administration locale à répondre aux questions posées par elle.

Pour rappel, ce prêt vise à permettre de financer le programme de rationnement à destination de 800 000 familles libanaises rendues vulnérables par la crise économique que traverse le pays des cèdres. Il devrait ainsi remplacer le programme de subvention actuel de la Banque du Liban qui couterait 6 milliards de dollars par an et qui finançait jusqu’à présent l’achat des produits de première nécessité via les réserves disponibles de la Banque du Liban aujourd’hui en voie d’épuisement.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Հայերեն