Le texte de la déclaration

Amis libanais,



Il y a tout juste 6 mois, une effroyable explosion sur le Port de Beyrouth a bouleversé vos vies. Elle a blessé Beyrouth, et par là même, tout le Liban.

Immédiatement, la France et les Français se sont mobilisés, parce que la France porte le Liban en son cœur. Deux jours après ce drame, le Président de la République était auprès de vous.



Avec l’appui des Nations unies, la France a mobilisé la communauté internationale en organisant, le 9 août, puis le 2 décembre, des conférences qui ont permis de collecter l’aide d’urgence nécessaire.



Aujourd’hui, dans un Liban confiné et face à une situation sanitaire dramatique, la France est toujours là, à vos côtés : l’aide à la reconstruction se poursuit. Je signerai dans quelques jours un soutien à la reconstruction de l’hôpital de la Quarantaine ; des dons de produits de première nécessité dans la lutte contre la COVID 19 seront livrés dans quelques jours. En effet, au drame du 4 août, s’est ajoutée l’aggravation de la situation sanitaire, sur fond d’une crise économique, sociale, politique dont nous ne voyons pas la fin.



6 mois après l’explosion, il est inacceptable que le peuple libanais attende toujours des réponses de la part de ses dirigeants.



6 mois après l’explosion, il est inacceptable que le Liban n’ait toujours pas de gouvernement pour répondre à la crise sanitaire et sociale, et engager les réformes structurelles indispensables au redressement et à la stabilité du pays. Et que les engagements pris devant le Président de la République soient encore lettre morte.



6 mois après l’explosion, il est inacceptable de compter encore et toujours sur la résilience des Libanaises et des Libanais, qui attendent d’être soignés, de pouvoir se nourrir, d’accéder à une éducation de qualité et de vivre décemment et ensemble dans leur pays.



C’était il y a 6 mois. Pour beaucoup d’entre vous, c’était hier et c’est encore aujourd’hui. Chers amis libanais, les Français ne vous oublient pas. Ils restent à vos côtés. A tous les responsables de ce pays, je voudrais vous redire que votre responsabilité individuelle et collective est majeure. Ayez le courage d’agir, et la France vous aidera.