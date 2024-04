Selon la dernière publication de l’Administration Centrale des Statistiques (CAS) au Liban, l’indice des prix à la consommation (IPC), qui mesure l’évolution des prix des biens et services consommés par les ménages, révèle que le taux d’inflation du pays demeure élevé. En mars 2024, l’inflation annuelle a atteint 70,36%, un chiffre certes inférieur aux taux enregistrés entre 2021 qui était à 208% et 2023 qui était à plus de 263%, mais toujours préoccupant.

Cette situation d’inflation élevée est aggravée par les tensions politiques et militaires continues au Moyen-Orient, notamment autour de la Mer Rouge. La menace d’une fermeture potentielle du détroit de Bab el Mandeb, un passage maritime vital à l’échelle mondiale, plane toujours sans aucune résolution en vue. Un tel événement pourrait provoquer des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, une hausse des coûts de transport et, par conséquent, une augmentation des prix à la consommation, poussant ainsi l’inflation à s’intensifier.

Le Liban, qui lutte contre l’inflation persistante depuis fin 2019, pourrait rencontrer des difficultés accrues pour préserver la stabilité des prix dans un contexte d’incertitude économique prolongée. En détail, certains secteurs ont connu des hausses de prix particulièrement marquées :

Éducation : Avec une part de 6,6% dans l’IPC, le coût de l’éducation a augmenté de 589,23% en glissement annuel.

Logement et utilités : Ce poste, qui représente 28,4% de l'IPC, a vu ses coûts augmenter de 108,31% sur un an.

Alimentation et boissons non alcoolisées : Ce segment, pesant 20% de l'IPC, a enregistré une hausse de 51,37%.

Transport : Avec 13,1% de l'IPC, les prix dans ce secteur ont augmenté de 13,22% annuellement.

Santé : Ce secteur, représentant 7,7% de l'IPC, a vu une augmentation de 45,01%.

Les hausses ne s’arrêtent pas là, avec des augmentations notables également dans les secteurs des vêtements et chaussures (+39,48%), communications (+28,89%), et restaurants et hôtels (+30,86%).

Il est intéressant de noter que l’inflation mensuelle entre février et mars 2024 a été de 1,72%. Cette inflation persistante au Liban, exacerbée par les tensions géopolitiques régionales, continue de défier les efforts de stabilisation économique et pose des défis significatifs pour les ménages et les entreprises du pays.