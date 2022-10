La parité de la livre libanaise face au dollar a passé le seuil symbolique des 39 000 LL/USD ce mercredi 5 octobre, touchant par conséquent un nouveau plus bas historique.

Selon le site Lirarate.org, le taux de change au marché parallèle est de 39 200 LL/USD à l’achat et de 39 300 LL/USD à la vente pour les cambistes.

Cette nouvelle dégradation intervient alors que les spécialistes estiment improbable actuellement la conclusion d’un accord final avec le FMI au regard des nouvelles tentatives des banques libanaises et de leurs alliés à rejeter les réformes à mettre en oeuvre dans le secteur bancaire ou encore à refuser de reconnaitre les responsabilités des banques dans la crise actuelle. Pour rappel, l’association des banques du Liban a publié hier un communiqué accusant l’état et la BdL d’être à l’origine de la crise systémique qui les touchent et ont d’une certaine manière refusé d’admettre toute part de responsabilité.

Enfin les retraits forcés des déposants en colère après que leurs fonds soient bloqués depuis 3 ans maintenant font craindre une nouvelle fermeture des banques libanaises.