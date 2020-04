Notre propre «Reine des émotions» crée de nos jours le buzz sur les réseaux sociaux et autres pour sa chanson «Hanghani Kaman Wi Kaman» où elle chante dans un chat vidéo avec une autre superstar arabe qui n’est autre que Haifa Wehbe.

Cette chanson est différente de toutes ses chansons précédentes car comme tout le monde est confiné à leur domicile en raison de l’épidémie de # COVID19, Elissa l’est aussi et dans cette chanson, Elissa chante de chez elle, résumant les émotions et les sentiments de nous tous qui attendons le confinement pour finir bientôt. La chanson vise à promouvoir la distanciation sociale tout en donnant de l’espoir pendant la crise du virus corona à travers sa musique et ses paroles optimistes. Elissa aime chaque parole et chaque mot pendant qu’elle danse dans sa chanson vidéo tandis que Haïfa la regarde et l’écoute attentivement en tant que bonne amie et mélomane. La vidéo a été accueillie avec enthousiasme, obtenant jusqu’à présent plus de 2,5 millions de vues.

Elissa a été une grande star non seulement du Liban mais de tout le monde arabe et du Moyen-Orient et cela signifie qu’elle a une énorme base de fans de personnes qui parlent et comprennent l’arabe. Des millions l’admirent et s’excitent à chaque fois qu’une nouvelle chanson sort, mais cette fois Elissa a trouvé un admirateur dans le blogueur pakistanais Sarmad Iqbal qui a accepté de tout cœur le #ElissaChallenge associé de cette nouvelle chanson vidéo d’Elissa et est devenu une énorme Elissa ventilateur. Le blogueur pakistanais Sarmad est connu pour ses articles publiés sur plusieurs questions dans différents médias internationaux, notamment International Policy Digest, The Nation, The Times of India et Buzzfeed USA, entre autres.

Sarmad est connu pour ses divers travaux publiés au Pakistan. Elissa a demandé à ses fans de créer des vidéos similaires à la maison pendant que sa chanson est jouée et que les gens sont confinés chez eux.

En plus de ses nombreux fans arabes, le blogueur pakistanais Sarmad Iqbal, qui n’est pas arabe et qui ne comprend pas ou ne parle pas l’arabe, s’est également lancé pour le défi vidéo et a téléchargé sa vidéo sur son compte Twitter (@ sarmadiqbal7) le 28 avril 2020 à un tweet où il dit: «Moi, blogueur pakistanais, non arabe et grand fan de la vôtre, vous avez lancé votre défi au Pakistan, en Asie du Sud maintenant et c’est la meilleure chanson de quarantaine ».

Quelques heures après ce tweet, Sarmad a commencé à recevoir des likes, des retweets et des commentaires d’amour de nombreux fans d’Elissa sur Twitter. Elissa elle-même a également aimé le tweet et, ce faisant, elle a rendu le geste doux et beau du blogueur Sarmad Iqbal. Les Elissiens en tant que fans d’Elissa sont connus pour leurs éloges sur Sarmad pour avoir apporté le #ElissaChallenge au Pakistan malgré le fait que les Pakistanais parlent ourdou et non arabe.

Une fois de plus, nous voyons à quel point notre monde est devenu petit avec les plateformes de médias sociaux telles que Twitter, où une blogueuse pakistanaise échange de doux gestes avec sa superstar arabe préférée. Dans la vidéo mise en ligne par Sarmad, on peut le voir apprécier la chanson d'une manière très mignonne où il bouge avec les paroles et la mélodie sortant de la voix mélodieuse d'Elissa.