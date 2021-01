2 minutes à lire

Le dirigeant du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a appelé ce vendredi, l’Armée Libanaise et les Forces de Sécurité Intérieure à révéler les résultats de l’enquête portant sur l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août dernier, estimant que ce retard pris permet à certains partis de l’instrumentaliser dans un but régional, sectaire et politique.

Hassan Nasrallah a rappelé que les victimes de l’explosion appartiennent à toutes les sectes religieuses et assure que le mouvement chiite suivra ce dossier.

Le Hezbollah assurera le suivi de cette affaire dans le système judiciaire et politique et je m’engage auprès des Libanais et des familles des victimes à insister sur une conclusion juste et honnête pour le dossier portuaire

Déplorant le fait que le juge d’instruction ne semble, selon lui, se concentrer seulement sur les responsabilités administratives, il estime ainsi que les mises en accusation ne devraient pas tenir compte de l’appartenance communautaire des responsables désignés. Il a cependant appelé à ce que le cours de l’enquête puisse être rectifié en réponse à la mise en accusation pour négligence du Premier ministre sortant Hassan Diab et des anciens ministres des finances Ali Hassan Khalil, et des transports Ghazi Zoaiter et Youssef Fenianos.

Abordant la question de la formation du prochain gouvernement, Sayyed Hassan Nasrallah a écarté les accusations d’obstruction formulées par ses adversaires politiques.

On a dit que le Hezbollah est le véritable obstacle à la formation d’un nouveau gouvernement au Liban parce qu’il attendait le départ de Trump, mais c’est sans fondement. (…) Si certains pensent que le gouvernement libanais s’appuie sur les négociations américano-iraniennes, je leur dis que c’est hors de question.

Il s’agit par conséquent à surmonter les peurs et les craintes internes pour faciliter la mise en place du prochain cabinet.