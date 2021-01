Le directeur de l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri s’en est vivement pris au laxisme à la fois des autorités et de la population lors du mois de décembre, cause, selon lui, de l’augmentation importante du nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID-19 au début du mois de janvier.

Ainsi, Firas el Abiad note que le nombre de personnes en soin intensif a fortement augmenté, passant de 469 personnes à 525 personnes. Le nombre de personnes actuellement placées sous respirateur artificiel est également à la hausse passant de 141 cas à 175 cas en dépit d’une augmentation importante des décès.

What happened during December was deplorable, and people are paying for those regrettable decisions with their lives. The rise in the number critical Covid patients in three days is an ominous sign of things to come.

56 ICU patients (469➡️525), 24 intubated patients (141➡️175) pic.twitter.com/IitczyD2KL