L’armée libanaise s’est déployée face à 2 clans présents dans les localités de d’Akkar al-Atiqa et de Fnaidek au nord du Liban et qui se sont battus cette semaine pour le contrôle de stations essence. 2 hommes avaient ainsi été tués dans des combats à l’arme lourde et RPG.

Ce déploiement vise à stabiliser la situation qui, si elle est plus calme, reste tendue, entre les 2 clans sunnites alors que les dirigeants de cette communauté comme Saad Hariri appellent également au calme.

