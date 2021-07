L’armée restera la soupape de sécurité de notre patrie et l’épine dorsale sur laquelle repose l’Etat (Joseph Aoun)

Le premier août de cette année arrive et le Liban est au seuil du premier anniversaire de l’explosion inquiétante du port, qui a touché le cœur de la capitale et fait 206 morts, en conjonction avec la crise économique et financière la plus puissante de notre histoire moderne, au milieu de l’épidémie continue de l’épidémie de la COVID.

Malgré les crises successives qui s’exacerbent de jour en jour, l’attention se porte sur l’institution militaire, qui reste au centre des espoirs du peuple libanais, après avoir prouvé qu’elle est l’institution nationale unie. Elle a gagné la confiance du peuple et des pays du monde, grâce à votre performance dont vous avez fait preuve en toutes circonstances, le professionnalisme dans l’accomplissement de vos différentes tâches et ses ramifications, ainsi que votre suivi rapide pour toute urgence, votre adoption des plus hauts standards de transparence dans le traitement des dossiers d’un nature humanitaire et sécuritaire, et votre réponse nécessaire et urgente qui assure la pérennité d’un certain nombre de secteurs vitaux.

Ne permettez à personne de profiter des mauvaises conditions de vie pour remettre en cause votre foi dans votre pays et votre institution.

Le Liban est une confiance avec vous. Il n’est permis en aucun cas de plonger le pays dans le chaos et de déstabiliser sa sécurité et stabilité.

Des défis à venir se présenteront à nous. Soyez prêt à les affronter avec sagesse, patience et délibération.

Ne laissez pas les conflits s’infiltrer dans notre patrie et ne permettez pas aux pêcheurs en eaux troubles d’atteindre leurs objectifs.

Soyez à la hauteur des aspirations de notre peuple et des aspirations de la communauté internationale, qui vous regarde avec respect et appréciation et sollicite votre soutien.

Au milieu de ces missions exceptionnelles, nos yeux restent sur la frontière pour affronter le danger de l’ennemi israélien, qui a récemment accéléré le rythme de ses menaces contre le Liban, menacé de déclencher une nouvelle guerre et de frapper la formule de la coexistence, tout comme le terrorisme, qui attend des occasions pour réapparaître.

Soyez vigilants pour faire face à ces défis, auxquels s’ajoutent la lutte contre la drogue, la contrebande et l’immigration clandestine.

À cette occasion, nous nous souvenons des justes martyrs et rendons hommage à leur martyr qui ont protégé le Liban et son peuple.

L’armée restera la soupape de sécurité de notre patrie et l’épine dorsale sur laquelle repose l’Etat.

Nous resterons fidèles à notre serment, peu importe la gravité des difficultés et des tribulations, et les défis pèsent sur nos épaules. Ne vous souciez pas des accusations ou des rumeurs.

Notre préoccupation était et restera nos militaires et leurs familles. Notre priorité était et restera de protéger et de fortifier l’institution militaire.