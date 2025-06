Le ciel libanais s’ouvre à nouveau : vols repris au cœur de la tempête

- Advertisement -

L’espace aérien libanais, fermé depuis le 13 juin 2025 en raison de l’escalade entre Israël et l’Iran, rouvre ses portes au trafic aérien dans un climat tendu. Middle East Airlines (MEA) annonce la reprise des vols depuis l’aéroport Rafic Hariri de Beyrouth. Voici un point factuel sur cette réouverture et la situation régionale, basé sur les dernières informations disponibles au 14 juin 2025 à 1:32 PM (heure de Beyrouth).

Réouverture spectaculaire de l’espace aérien libanais

L’espace aérien libanais, bloqué depuis le 13 juin 2025 à cause des survols de missiles israéliens et iraniens, rouvre officiellement à 1:00 PM (heure de Beyrouth) aujourd’hui, samedi 14 juin 2025. Middle East Airlines – Air Liban (MEA) reprend tous ses vols partant de l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth à partir de 1:00 PM, avec des retours programmés à partir de 2:00 PM le même jour. Cette décision suit une évaluation de sécurité par les autorités libanaises, après des jours marqués par des tensions régionales, dont des débris de missiles d’interception tombés près de Tyr.

MEA a précisé que les horaires des vols annulés seront mis à jour prochainement et communiqués aux passagers. La compagnie invite les voyageurs à consulter les nouveaux plans via son centre d’appels ou son site web. Les numéros de contact incluent le fixe 01-629999, les lignes d’urgence 1320 et 1330 (depuis le Liban), et les mobiles 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908. L’email du centre d’appels est [email protected], et le site officiel est www.mea.com.lb. Aucun incident direct n’a été signalé à l’aéroport pendant la fermeture, mais la proximité de zones sensibles a justifié les mesures de précaution.

Situation tendue dans l’espace aérien régional

Malgré la réouverture libanaise, l’espace aérien régional reste sous pression. Depuis le 12 juin 2025, des compagnies comme Air France, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Air India, et EasyJet ont suspendu leurs vols au-dessus d’Israël, d’Iran, d’Irak, de Jordanie, et du Liban en raison des frappes et des missiles balistiques. L’espace aérien israélien, fermé le 13 juin, opère sous restrictions partielles, avec des réouvertures progressives annoncées par l’Autorité de l’aviation civile israélienne, sans horaire fixe au 14 juin à 1:32 PM (heure de Beyrouth).

L’espace aérien iranien reste fermé depuis les attaques israéliennes, avec l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran hors service pour le trafic civil. L’Irak a maintenu la fermeture de son espace aérien après des survols israéliens, et la Jordanie a imposé des restrictions après des interceptions de drones iraniens. Ces perturbations ont forcé des réacheminements via la Turquie et les Émirats arabes unis, selon l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). La situation reste fluide, avec des ajustements quotidiens par les compagnies aériennes.

Contexte et impacts dans un ciel chargé

La fermeture initiale de l’espace aérien libanais a été déclenchée par les survols de missiles israéliens visant l’Iran et les contre-attaques iraniennes, observées depuis Tyr en direction de Haifa. Des débris d’interception ont causé des dégâts mineurs au Liban-Sud, ajoutant à la pression sur une économie libanaise déjà fragilisée par la crise de 2019 et l’explosion du port de Beyrouth en 2020. La réouverture vise à relancer le secteur aérien, mais MEA a déplacé cinq de ses 24 avions à Istanbul, signalant des pertes financières non chiffrées.

Dans la région, les suspensions ont fait grimper les coûts des carburants et des assurances aériennes, avec une baisse de 3 à 5 % des actions des compagnies selon Reuters. La réouverture libanaise, bien que limitée, pourrait marquer un retour progressif à la normale, mais reste soumise aux évolutions des hostilités entre Israël et l’Iran, qui continuent de planer sur le ciel régional.