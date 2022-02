Le bloc parlementaire Liban Fort du Courant Patriotique Libre a rappelé, au cours de sa réunion hebdomadaire qui s’est déroulée ce mardi 22 février, son attachement à la mise en place de centre de vote, décrits comme l’une des réformes de base pour garantir la justice parmi les électeurs et renforcer leur liberté. Cette mesure permettrait ainsi l’achat de voix et d’éviter les pressions politiques afin de garantir l’expression populaire dans les urnes.

Selon le CPL, la mise en place de ces centres reste possible, “se cacher derrière la loi, ou tout argument technique ou administratif, est une excuse scandaleuse pour continuer à faire avorter le mégacentre, en plus que l’article 85 est clair en fixant un délai de 20 jours avant les élections pour le ministre de Intérieur pour répartir les bureaux de vote, et cela confirme ainsi la mise en place du mégacentre et la facilitation du processus électoral.

Il s’est par ailleurs félicité de l’adoption d’un certain nombre de textes par le parlement, citant notamment ceux concernant l’abolition des agences excluves ou encore l’extension de la levée du secret bancaire jusqu’à la fin de l’audit juricomptable,” autant de lois qui constituent des postes pivots dans la vie des Libanais” avant d’appeler le gouvernement à transferer devant le parlement de nouveaux projets de loi comme celui concernant le budget 2022 ou encore celles liées aux réformces financières.