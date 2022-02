” Pourquoi alors les peuples en sont-ils venus à accepter de se donner librement des dirigeants qui, même élus dans le meilleur des cas, leur ôtent leur liberté ?… Si la majorité du peuple, affamée et opprimée mais forcément plus forte, accepte d’être ainsi dominée et de perdre sa liberté, c’est pour Rousseau parce que la logique inégalitaire qui structure la société structure en même temps l’intériorité de tous les individus, riches ou misérables. Ce malheur, loin de développer le désir d’une société plus égale, tend au contraire à étendre le rêve de dominer à son tour. Derrière l’esclave passif, il y a en réalité l’aspiration à devenir maître à son tour. La division injuste de la société est inséparable d’une division intérieure de chaque individu [13]. ”

Jean-Paul Jouary, Rousseau, le problème de la démocratie représentative, Cairn.info, Numéro 2017/2.

André 80 ans a surtout appris de sa famille libanaise à éviter les disputes ordinaires avec ses camarades de cour, les échanges francs avec ses aînés et de prendre position sans décevoir les ancestrales attentes de son entourage.

Il dit :

” Mes parents me rassuraient que la prise en charge de mon indépendance viendrait le jour de mes 18 ans et qu’en attendant ce grand événement ils s’occuperont de m’éloigner de tout problème sensible et décideront pour moi. Cependant, ils m’ont laissé dans un monde d’insouciance sans l’exercice indispensable de faire face à mon parcours par mes propres moyens. Je devenais de plus en plus dépendant de leurs interventions. L’omniprésence de mes parents n’a été interrompue que lors des temps, scolaire et académique. Aujourd’hui, je me tais devant le fait accompli des sous bloqués par la Banque lors d’une crise socio-économique effroyable .

Je n’ai plus la conviction de dialoguer avec un entourage qui redit ce qu’il faudrait faire alors que la majorité des “responsables” se focalisent sur l’acte verbal. Quoi communiquer à part le silence quand la personne que tu fréquentes ne fait que prévaloir une subjectivité ? L’écoute attentive est d’ailleurs inutile quand tu ne peux partager ouvertement l’avis différent.

Après une longue période de cogitation et de méditation, je me suis enfin décidé à intégrer cet autre espace et quelques interlocuteurs. On ira si tu veux découvrir la réalité du moment avec des êtres vivants méconnus. Eux nous reçoivent et nous accompagnent de par des formes et des présences réelles. Le coin divin qui entoure notre modeste demeure nous enseignera à recevoir avec émerveillement les éclairs du ciel et ce froid qui ravive le corps et l’esprit . Vu l’état misérable de nos conditions de vie on se nourrira de ce que je ne t’ai jamais appris, la débrouillardise.

Le bois nécessaire manquera pour nous chauffer mais nous allons re-découvrir le bienfait de plusieurs couvertures, des choses dites pour la première fois , la marche ferme mais paisible, la cuisine improvisée avec les ingrédients disponibles. On pourra alors contacter l’être primitif en nous qui souffle durant nos marches sur raquettes, le regard fixé sur le loup au loin, sur la beauté des branches de pommiers à travers les mètres de neige. Elles ressemblent étrangement aux gardiens d’un beau jardin. Ils nous invitent à penser ce paysage d’hiver pour découvrir entre nous de précieux moments, loin des attentes et des reproches. Allons parcourir ensemble l’apprentissage de la Grâce de Dieu en son premier et peut être dernier monde. Amen. “