Le déficit commercial du Liban a chuté de 50% au cours des 4 premiers mois de l’année 2020. Il serait ainsi passé de 5.2 milliards de dollars à seulement 2.6 milliards de dollars par rapport à la période correspondante de 2019, sur base de statistiques publiées par les douanes libanaises.

Principal facteur qui a contribué à cette chute, les importations libanaises qui ont diminué de 41.7% en raison de la mise en place d’un contrôle des capitaux par les banques libanaises. Les exportations ont également diminué mais seulement de 3.3% après l’instauration d’un état d’urgence sanitaire par les autorités libanaises, le 15 mars dernier.

Le ratio entre exportations et importations s’est donc amélioré, passant de 17.8% à 29.5% sur les périodes correspondantes.

L’importation de matières plastiques a été la plus touchée, avec une baisse de 41.1%, suivi des matières grasses et huiles (-30.9%), de la papeterie (-29.5%), des équipements électriques (-20%) et des produits chimiques (-15.9°.

Ont augmenté, les importations de produits végétaux (+48.2%) et de produits bijoutiers (+19.6).

Au niveau des exportations, celles en direction de la Syrie ont chuté de 47.6%, tout comme celles à destination de l’Allemagne ((-22.2), de la Grèce (-12.5%), du Koweït (-9.1%), des Emirats Arabes Unis (-8.5%) et de l’Irak (-5%).

Le transit des marchandises libanaises via la voie terrestre ont également chuté de l’ordre de -32.5% pour les qui sont passé de 114 millions de dollars à 77 millions de dollars. La chute a été moins importante au niveau de l’aéroport international de Beyrouth (-12.6%) et du port de Beyrouth (-8.3% seulement).

Concernant les produits et marchandises importées, les importations de véhicules ont chuté de 67.4%, celles des produits métalliques -67.1%, des équipements électriques – 61%, des produits textiles -55.6%, des produits plastiques -59.1%) et des produits alimentaires – 38.7%.

Parmi nos partenaires commerciaux, les importations du Koweït ont chuté de 76.7%, de la chute de 67.6%, de la Chine de 62.3%, de l’Egypte de 48.5%, de la France de 45.5%, de l’Allemagne de 44.1% ou encore de l’Italie (-40%).

Par ailleurs, une baisse de 3,0 milliards de dollars des actifs extérieurs nets de la BDL, couplée à une augmentation des actifs étrangers nets des banques de 1,7 milliard de dollars a contribué au déficit de la balance des paiements, qui s’établi à seulement 1,3 milliard de dollars américains au cours des quatre premiers mois de 2020, contre 3,3 milliards au cours de la période correspondante de l’année précédente.