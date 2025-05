Le déficit de la balance extérieure du Liban s’accroît à 2 milliards $ au premier trimestre

- Advertisement -

Selon les derniers chiffres consolidés sur les opérations extérieures du Liban pour le premier trimestre 2025, le déficit global de la balance extérieure s’élève à 2 milliards de dollars américains. Ce solde résulte de l’écart entre les flux nets entrants et sortants de biens, de services, de revenus et de transferts courants, mesurés par les établissements monétaires et les sources douanières.

Le montant est en augmentation par rapport au déficit du premier trimestre 2024, qui avait été chiffré à 1,44 milliard de dollars. La hausse sur un an atteint ainsi 560 millions de dollars, soit une progression de 38,8 %.

Évolution trimestrielle du déficit de la balance extérieure

Trimestre Déficit (en milliards USD) Variation annuelle T1 2024 1,44 – T1 2025 2,00 +38,8 %

Composantes de la balance

L’augmentation du déficit provient de plusieurs éléments :

Une progression des importations de biens, mesurée en valeur CAF (coût, assurance, fret), qui s’est accompagnée d’une légère baisse des exportations.

Une hausse des sorties nettes de revenus d’investissement vers l’étranger.

Un ralentissement des entrées de transferts courants, notamment les envois de fonds de la diaspora.

Les statistiques douanières indiquent que la valeur totale des importations a atteint 4,78 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l’année, contre 4,12 milliards l’an dernier sur la même période. En parallèle, les exportations ont reculé de 940 millions à 820 millions de dollars.

Flux commerciaux (T1 2025 vs T1 2024)

Poste T1 2024 (M USD) T1 2025 (M USD) Variation Importations CAF 4 120 4 780 +16,0 % Exportations FOB 940 820 -12,8 % Solde commercial -3 180 -3 960 -780 M

Transferts courants

Le niveau global des transferts courants, incluant les aides, remises de travailleurs expatriés et contributions internationales, a été estimé à 1,6 milliard USD pour le trimestre, soit un recul de 7,2 % par rapport à T1 2024. Le volume reste cependant l’un des principaux moteurs de liquidité externe pour l’économie libanaise.

Compte financier

Le compte financier a enregistré des entrées nettes modérées estimées à 1,2 milliard USD. Ces entrées ont été portées principalement par des investissements de portefeuille et quelques transactions bancaires intergroupes. Aucune opération significative en investissements directs n’a été signalée.

Réserves de change

La Banque centrale a signalé une augmentation de 250 millions USD de ses avoirs nets en devises étrangères durant la même période, grâce à l’encaissement de lignes de crédit bilatérales et aux opérations d’achat sur le marché local de devises. Le total des réserves liquides atteint 11,1 milliards USD à fin mars 2025.

Informations sur les institutions citées

Banque du Liban (Banque centrale du Liban)

Institution monétaire centrale responsable de la politique de change et de la gestion des réserves internationales. À fin mars 2025, ses avoirs liquides en devises étrangères sont estimés à 11,1 milliards USD, contre 10,85 milliards fin 2024.

Direction générale des Douanes libanaises

Service rattaché au ministère des Finances, chargé de la collecte des droits de douane et de la compilation des flux d’import-export. Publie mensuellement des statistiques consolidées sur le commerce extérieur du pays.