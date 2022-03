Le porte-parole du Fonds Monétaire International Gerry Rice a confirmé l’envoi prochain d’une délégation au Liban dans le cadre des négociations à mener afin d’obtenir le déblocage de l’aide internationale visant à relancer l’économie libanaise.

Il note également que les défis auquel fait face le Liban sont profonds et complexes, et nécessitent du temps et de l’engagement.

Cette visite intervient alors que désormais, des sources proches du dossier estiment qu’aucune percée concernant les négociations pourrait avoir lieu avant les élections législatives de mai 2022, l’institution internationale préférant attendre l’avènement d’un prochain gouvernement qui pourrait être capable de mettre en oeuvre les réformes nécessaires.

Parmi les principales exigences du FMI, l’unification des différents taux de change ou encore un amendement jugé inévitable du plan du gouvernement Mikati III qui comptait faire supporter 55% des pertes du secteur financier aux déposants et seulement 19% aux actionnaires des banques. L’institution internationale estimerait que ces proportions sous inacceptables et souhaite qu’un effort supplémentaire des actionnaires des banques soit prévu.