La présidence de la république a publié un communiqué répondant à ce qu’elle décrit comme étant de fausses allégations concernant la formation du prochain gouvernement et réitérant son appui au processus engagé par Najib Mikati.

Ainsi, le Président de la République estime que le premier ministre désigné Najib Mikati a adhéré aux principes convenu dès la première réunion entre les 2 hommes concernant la répartition des différents ministères et blocs politiques et conformément à la constitution et au pacte national.

Aucune demande d’obtention d’un tiers de blocage n’a été mentionné par le Président de la République qui souligne que les informations à ce sujet sont infondées. Certains visent ainsi à nuire aux relations entre le président de la république et le premier ministre désigné et au processus de la formation d’un nouveau gouvernement.

Pour l’heure, aucun nom d’a été soumis par le président de la république concernant l’attribution d’un portefeuille ministériel pour leur appartenance à un parti politique. Tous les noms présentés par ailleurs l’ont été sur la base de leur compétence par rapport aux ministères concernés.

Cependant, le processus actuel est confronté à des demandes changeantes quotidiennement de différents partis politiques qui retardent la formation d’un nouveau cabinet.

Il s’agit, selon la présidence, pour ces intérêts de pousser le premier ministre désigné Najib Mikati à annoncer son retrait, ce que ne souhaite pas le chef de l’état, jugeant qu’un cabinet est nécessaire d’autant plus que les circonstances actuelles sont difficiles pour le pays des cèdres.

Ce gouvernement devrait ainsi permettre de regagner la confiance de la population et de la communauté internationale en dépit des efforts de certains à nuire à ce processus pour mener le Liban vers le chaos.

