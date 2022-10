S’exprimant ce jeudi dans un discours télévisé, le secrétaire général du Hezbollah a annoncé la fin de la mobilisation exceptionnelle de sa branche militaire suite à la signature de l’accord de délimitation des zones maritimes entre le Liban et Israël, décrivant le texte comme étant une “très grande victoire pour le Liban et son État, son peuple et sa résistance”.

“Notre mission est terminée”, souligne Sayyed Hassan Nasrallah, estimant que l’accord “n’est pas un traité international et qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance d’Israël”, contrairement à certains au Liban qui le décrient comme une reconnaissance implicite de l’état hébreu par le Liban.

Il a ainsi précisé que le document libanais ne comporte aucune signature israélienne et vice-versa.

Ce n’est pas un traité international et ce n’est pas une reconnaissance d’Israël et ce n’est pas une normalisation avec Israël. Les Israéliens entendent qu’ils n’ont obtenu aucune garantie de sécurité, généralement lors de la démarcation des frontières, s’il y a reconnaissance ou normalisation d’une partie de celle-ci, il y a des garanties de sécurité, l’ennemi lui-même l’admet qu’il n’y a pas de garanties de sécurité et aucun d’arrangements de sécurité

“Il semble que certains dans le pays aient été choqués et surpris et qu’ils expriment des mots incompréhensibles”, note Hassan Nasrallah à ce sujet.

Sayyed Hassan Nasrallah est revenu sur les différentes actions du mouvement chiite dans les négociations en cours, il avait ainsi mis en garde Israël contre l’exploitation du champs gazier de Karish avant qu’un accord ne soit finalisé avec le Liban.