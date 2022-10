Le président de la république a accordé un entretien avec Nada Andrew Aziz à la chaine de télévision libanaise LBCI quelques jours avant la fin de son mandat présidentiel, le 31 octobre à minuit.

Il a ainsi abordé les différents défis et dossiers de son mandat.

L’accord israélo-libanais de délimitation des zones maritimes exclusives

Ainsi, le chef de l’état a affirmé que la démarcation de la frontière maritime sud “est mon cadeau aux Libanais avant que je quitte la présidence”, et que le Liban a obtenu ses droits, et que le Sud du Liban est désormais stable et pacifié sans risque de guerre, citant notamment la résolution 1701 du conseil de sécurité de l’ONU.

Concernant les propos du Premier ministre israélien décrivant cet accord comme étant la reconnaissance d’Israël par le Liban, le président Aoun a affirmé qu’il n’y a pas de papier, de signature ou quoi que ce soit d’autre dans le processus de signature de l’accord de démarcation qui mène à un accord de paix. La paix exige la stabilité en raison de l’intérêt, et non en raison d’un accommodement avec Israël.

Sur la question des revenus potentiels du Fonds souverain des revenus pétroliers et gaziers, le Président de la République a précisé que le président du Fonds souverain doit être le Président de la République et qu’il est fixé pour une période de six ans. Il est possible que le ministre reste un an ou un an et demi jusqu’à ce qu’un deuxième ministère soit formé, de sorte que le président de la république est le surveillant du fonds, avec une équipe de spécialistes administratifs.

Abordant la question de la délimitation des zones maritimes avec la Syrie, les négociations devraient prochainement reprendre.

Quel scénario concernant le gouvernement ?

Le président de la république s’en est vivement pris à la fois à la communauté internationale concernant la question des réfugiés syriens, celle-ci refusant à ce qu’ils puissent revenir dans leur pays ou encore au premier ministre qui “n’a aucune volonté de former un gouvernement, car la méthode consistant à former comme s’il s’agissait d’une tutelle est inacceptable, surtout dans un pays où les mêmes normes doivent être pratiquées lors du processus de formation”, révélant qu’il compte signer, avant la fin de son mandat, le décret acceptant la démission du gouvernement, amenant de facto le gouvernement Mikati III à devenir inconstitutionnel.

“Un gouvernement qui n’a pas confiance ne peut gouverner. Ils gèrent des affaires courantes, mais ils ne peuvent exercer leur jugement que lorsqu’ils sont dignes de confiance. En tout cas, je suis sur le point de signer un décret acceptant la démission du gouvernement car elle ne peut être acceptée. J’ai une expérience “terrible” , car j’ai perdu environ trois ans de mon mandat à cause de gouvernements intérimaires, et c’est inacceptable”

Le président de la République a souligné que la constitution ne sera pas violée par le mur, « Tous mes problèmes avec les autres sont dus à son application, et à mon accusation d’aller vers le système présidentiel, », appelant par ailleurs à la mise en place d’un délai pour former un nouveau gouvernement.

Interrogé sur le scénario suivant à la lumière des demandes concurrentes et de la possibilité d’une vacance présidentielle et d’un gouvernement intérimaire, le chef de l’état a répondu : La constitution définit toutes les questions, et elle n’accepte pas la diligence sur de telles questions, mais dit plutôt que les pouvoirs de la présidence sont transférés au cabinet dans son ensemble, et non au gouvernement.

Sur l’éventualité des conditions de consensus et le cahier des charges du prochain président de la république , le président Aoun a indiqué qu’elles sont résumées en concertation . Il a estimé que le président du Parlement Nabih Berri n’avait pas le droit de mener un dialogue , mais avait plutôt le droit de lancer des consultations entre les groupes, même si c’était à la fin de son mandat car il n’abrège pas le poste du président de la République.

La question de la crise économique

Parlant des responsables de l’effondrement économique , le président Aoun a demandé : “Qui est responsable de la politique financière ? Il y a le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque du Liban. Où est passé l’argent des banques ? ” responsable de la politique financière doit faire l’objet d’une enquête, qui nous trouvons sont des personnes protégées.

Interrogé sur qui a volé le Liban parce qu’il dit que le pays n’est pas en faillite mais plutôt pillé, alors que certains l’accusent d’être responsable de l’effondrement économique, le président Aoun a répondu en demandant : « Qui est responsable de la politique financière ? est le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque du Liban. Où est passé l’argent des banques ? Les responsables de la politique fiscale, que nous considérons comme des personnes protégées, doivent faire l’objet d’une enquête.

Interrogé sur les protections dont jouit le gouverneur de la Banque du Liban, le chef de l’état a répondu par une autre interrogation: “Qui détient l’autorité judiciaire ? Il y a 3 autorités dans le pays, procédurale, législative et judiciaire. Le président de la République a prêté serment sur les lois et les Constitution. Il faut savoir qui est dans l’instance procédurale et qui est responsable dans l’autorité judiciaire. Il y a un gouvernement, des ministres et le peuple. Ils mettent la main sur le pouvoir procédural.

En réponse à une intervention sur son renouvellement de Riad Salameh au début de son mandat, il a confirmé qu’il ne le renouvelait pas, mais voulait plutôt le changer, mais il n’avait pas les deux tiers du nombre de membres du gouvernement pouvoir le faire. Il a ajouté : Le Premier ministre Hariri de l’époque ne voulait pas le changer, et le président du Parlement non plus. Même après la crise qui a éclaté en 2019, nous avons rencontré le même problème. Est-il possible que le premier ministre déclare qu’il veut changer Riad Salameh, mais qu’il n’a trouvé personne d’autre ? Où a-t-il trouvé un remplaçant ? Le président Berri a-t-il aussi cherché un remplaçant, pour gagner sa confiance ? Quand je lui ai posé des questions sur le sujet, il m’est apparu clairement qu’ils ne voulaient pas en changer, sous prétexte que « la situation ne le permet pas ».

Sur la question de l’électricité, le président Aoun a écarté la responsabilité seule du Courant Patriotique Libre, rappelant que si le Conseil des ministres n’approuve pas les fonds nécessaires, le problème de l’électricité peut-il être résolu, rappelant même les propos de l’ancien ministre Akram Chehayeb en 2012 annonçant le sabotage de toute solution proposée par le CPL à l’époque.

Sur le volet des ingérences politiques dans l’affaire du Port de Beyrouth

Le président Aoun a estimé que ce qui se passe aujourd’hui dans le système judiciaire est déraisonnable , et s’est interrogé sur le refus d’anciens ministres à témoigner devant le juge.

Il a ainsi rappelé avoir été lui même sujet à des procédures sans toutefois bloquer les procédures.