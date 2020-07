Le Liban a été classé au 102ème rang dans l’index Henley & Partners, son passeport ne permettant de se rendre dans seulement 40 pays sans visas. Le Pays des Cèdres occupait précédemment la 97ème place l’année dernière.

Ce classement est effectué via des données données par l’International Air Transport Association (IATA), parmi 199 pays et organisations émettrices de passeports internationaux et 227 destinations.

Le Liban est classé à égalité avec le Kosovo et le Soudan. Il est précédé par le Bangladesh et l’Iran qui se trouvent tous 2 au 101ème rang.

Premier pays dans la région, les Emirats Arabes Unis sont classés au 19ème rang. Le Koweït et Qatar arrivent au 57ème rang mondial.

Le Japon occupe la première place au niveau mondial, son passeport permettant de se rendre dans 191 pays sur les 199 pays listés. Singapour suit de près le japon, avec 190 pays disponibles sans visas. Le 3ème rang est occupé par la Corée du Sud et l’Allemagne qui arrivent ex æquo avec 189 pays qui ouvrent leurs portes à leurs ressortissants sans visa.