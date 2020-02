En visite au Liban, le directeur régional du département pour le Moyen Orient à la Banque mondiale, Saroj Kumar Jha, a déclaré vendredi que le Liban devait présenter un ambitieux programme de réforme afin d’obtenir une aide financière, à l’issue d’une réunion avec le Ministre des Finances Ghazi Wazni.

Le gouvernement libanais devrait proposer un programme de réforme ambitieux qui commence par s’attaquer aux problèmes financiers et bancaires, en plus des infrastructures, en particulier du secteur de l’électricité. Cependant, il y a aussi d’autres secteurs qui nécessitent une attention immédiate

(…)

Nous attendons donc tous le programme de réforme du gouvernement et, en conséquence, la Banque mondiale déterminera comment elle peut soutenir pleinement le peuple libanais

Saroj Kumar Jha a estimé également que le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté a déjà considérablement augmenté.

Le responsable de la Banque Mondiale indique également être en attente de la finalisation de la déclaration gouvernementale, qui doit être encore adoptée par le Parlement. Il estime que cette déclaration devrait être ferme, inclure des mesures solides et un plan d’action liés à un délai précis alors que le Liban fait face à une crise sans précédente.

La Banque mondiale est prête à soutenir tout programme ambitieux, car cela est dans l’intérêt du peuple libanais et aidera directement les personnes touchées par la crise économique et financière. Le Liban peut surmonter cette crise, mais cela nécessite une forte volonté politique et un plan d’action assorti de délais, et c’est ce que la Banque mondiale attend de ce nouveau gouvernement

Concernant le paiement des obligations arrivant à échéance en mars, le responsable de la BM a indiqué que cette décision doit revenir aux autorités libanaises.

Saroj Kumar Jha a également rappelé que la Banque Mondiale a accordé au Liban un programme d’aide de 1,6 milliard de dollars alloué à l’infrastructure et à la création d’emplois au Liban, indiquant attendre du gouvernement, un programme clair et un calendrier précis.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.