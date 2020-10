Moins d'une minute de lecture

La livre libanaise a frôlé le seuil symbolique des 9 000 LL/USD ce samedi au marché noir, avec un taux de 8 750 LL/USD à l’achat et de 8 850 LL/USD à la vente, sur fond de difficultés à former un nouveau gouvernement et en dépit des paroles qui se voulaient rassurantes du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, estimant le pire de la crise passée.