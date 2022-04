Le Pape François au Liban en Juin

Publicité

Le Pape François devrait se rendre au Liban au mois de juin, a indiqué la Présidence de la République Libanaise. Cette annonce fait suite au déplacement du chef de l’état au Vatican et dans la foulée du déplacement hier du nonce apostolique au Palais Présidentiel de Baabda.

Cette visite est très attendue et marqué la poursuite du soutien du Pape à l’égard du Liban, un pays confronté à une crise économique considérée comme l’une des pires depuis la moitié du XIXème siècle par la Banque Mondiale. Le Pape François a ainsi montré à plusieurs reprises sa solidarité avec le Liban notamment avec la tenue de cérémonies religieuses en signe de soutien à la population libanaise.

Cependant, cette visite n’a pas encore été confirmée elle-même par le Vatican. Le bureau de la président de la république libanaise indique cependant que les dates exactes de ce déplacement seraient communiqués plus tardivement.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.