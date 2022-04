Le quotidien arabophone Al Joumhouria indique que le gouverneur de la Banque du Liban refuserait actuellement de verser les sommes nécessaires au déchargement des navires transportant du blé à destination du Liban.

Riad Salamé souhaiterait, toujours selon el quotidien, établir un contrat de prêt avec l’état alors que celui-ci serait toujours sous étude devant le conseil d’état.

Cependant, des sources citées par Al Joumhouria estiment que Riad Salamé – inculpé pour détournement de fonds et dont des biens ont été gelé en France, en Allemagne, au Luxembourg ou encore en Belgique et dont des proches comme son frère Raja, son fils, la mère de sa fille adultérine ou encore son assistante – tenterait de faire pression sur le premier ministre – qui rechercherait de son côté un successeur au gouverneur de la Banque du Liban – et l’obliger à annuler les procédures judiciaires lancées à son encontre. Le cas échéant, ces mêmes sources estiment que le prix d’un paquet de pain pourraient atteindre 40 000 LL en cas de levée des subventions de la Banque du Liban.