Le patriarche maronite Béchara Boutros Sfeir s’est rendu auprès du Président de la République, le général Michel Aoun pour le convier à assister aux célébrations de Pâques qui auront lieu à Bkerké. Les deux hommes ont ainsi pu évoquer la situation actuelle, notamment la visite prochaine du Pape François au Liban et aussi la conclusion d’un accord préliminaire entre le Liban et le FMI.

À l’issue de cette rencontre, le patriarche a ainsi estimé que la visite papale qui devrait intervenir au mois de juin constituera un message d’espoir adressé à la population libanaise face aux difficultés actuelles.

Aussi concernant l’aide financière qui devrait être accordée par le FMI, le chef de l’état lui aurait indiqué qu’un accord concernant le plan de réforme a été conclu et que “tout est prêt”. Il s’agira désormais pour le gouvernement de prendre l’initiative d’un dépôt des lois et régulations nécessaires devant le parlement. Le Président de la Chambre Nabih Berri lui aurait également assuré être prêt à oeuvrer pour approuver au plus vite les textes qui seront présenter.