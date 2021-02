Le Patriarche maronite, Béchara Boutros Rai, a reçu à Bkerké, une délégation du Courant Patriotique Libre (CPL), regroupant le député Georges Attalah, l’ancien ministre Mansour Bteich, May Khreiche, et Antoine Constantine, conseiller de Gébran Bassil (le chef du CPL).

La délégation du CPL a déclaré avoir discuté avec le Patriarche Rai la nécessité de former un gouvernement crédible conforme à l’initiative française. Alors que le patriarche maronite avait appelé hier dans son sermon à une Conférence internationale, la délégation du CPL a prôné une solution qui viendrait du Liban car la coexistence requiert la coopération pour trouver des solutions.

Par ailleurs, la délégation du CPL a assuré que le Président de la République Michel Aoun (fondateur du CPL) souhaite la formation du gouvernement au plus vite et conformément au pacte national et a invité le Président du Conseil désigné Saad Hariri à se rendre à Baabda à cet effet. Enfin, la délégation du CPL a assuré avoir de bonnes relations avec le patriarche Rai et être en contact permanent avec lui.

Rappelons que le patriarche Rai a pris position en faveur de la “Révolution” mais est critiqué en raison de son opposition au limogeage du gouverneur de la Banque du Liban (BDL ou Banque Centrale) Riad Salamé. Il y a quelques jours, son conseiller, l’ancien ministre Séjean Azzi avait réitéré son soutien au gouverneur de la BDL.