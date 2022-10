Comme chaque fin du mois, le ministère de l’énergie a publié une nouvelle grille tarifaire des prix des générateurs de quartier.

Dans les zones urbaines et celles situées à moins de 700 mètres, le cout par kilowatt heure passe à 17 381 LL contre 16 350 le mois dernier.

S’ajouteront ensuite 125 000 LL pour 5 ampères et 245 000 LL pour 10 ampère puis 125 000 LL pour chaque tranche de 5 ampères supplémentaires.

Dans les zones isolées et celles situées à plus de 700 mètres, le cout par kilowatt heure passe à 19 119 LL contre 17 985 le mois dernier

S’ajouteront ensuite 125 000 LL pour 5 ampères et 245 000 LL pour 10 ampère puis 125 000 LL pour chaque tranche de 5 ampères supplémentaires.

Cette nouvelle hausse est imputée principalement à la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar durant le mois d’octobre en dépit d’une légère appréciation ces derniers jours.