Le RDCL élit Joumana Saddi Chaya Présidente et six nouveaux membres du Conseil d’administration

Le Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (RDCL) a tenu son assemblée générale ordinaire le 2 juin 2025, à l’ESA Business School – Clemenceau, Beyrouth, pour élire un nouveau conseil d’administration, conformément à son règlement intérieur.

Pour la première fois depuis sa création en 1986, le conseil a élu une femme à la présidence du RDCL : Mme Joumana Saddi Chaya, également première femme à siéger dans les instances économiques libanaises.

Les résultats des élections sont les suivants : Joumana Saddi Chaya – Présidente ; Cyrille Arida – Vice-Président ; Robert Kanaan – Secrétaire général ; Hassan Sinno – Responsable des relations extérieures ; Hassib Lahoud – responsable des adhésions ; Valérie Zakka – Trésorière ; Diane Ayoub, Christelle Boustany, Dalia Jubaili, Nadim Daher, Jean Tawilé et Labib Nasr – membres du Conseil d’administration.

L’Assemblée générale du RDCL s’est tenue en présence du ministre de l’Industrie, M. Joe Issa El Khoury, et du gouverneur de la Banque du Liban, M. Karim Souaid, en qualité d’invités d’honneur, soulignant ainsi l’importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour appuyer la relance économique du Liban.

Le directeur général de l’ESA Business School, M. Maxence Duault, a prononcé une allocution d’ouverture dans laquelle il a exprimé « sa joie de voir les chefs d’entreprise libanais œuvrer sans relâche, malgré les défis et les crises que traverse le Liban, afin d’aider le pays à surmonter ses épreuves », saluant « l’engagement fort du RDCL à organiser régulièrement des élections exemplaires ».

Le président sortant du RDCL, M. Nicolas Boukather, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré : « J’ai travaillé durant mon mandat à défendre le secteur privé légal dans les heures les plus sombres du Liban, et dans chaque défi, j’ai trouvé du sens et de la fierté. L’élection de Joumana Saddi Chaya comme première Présidente du RDCL et première femme à siéger dans les instances économiques est une initiative de premier plan. En plus de son expérience professionnelle remarquable, son élection contribuera à renforcer la place de la femme dans les sphères dirigeantes de l’économie libanaise. » Il a ajouté : « Le secteur privé légal est la clé pour libérer le potentiel immense du Liban. Ce secteur ne s’est pas contenté de résister — il a porté à bout de bras les charges d’un pays tout entier. » Appelant à « la nécessité de réformes avant qu’il ne soit trop tard », il a conclu : « Je quitte aujourd’hui la présidence du RDCL avec la conviction que la mission se poursuivra avec le nouveau Conseil, une vision claire, un esprit d’engagement et de travail collectif. »

De son côté, la nouvelle Présidente élue du RDCL, Mme Joumana Saddi Chaya, a déclaré : « C’est un honneur pour moi d’être la première femme à prendre la tête du RDCL. C’est un moment décisif dans l’histoire de ce rassemblement dont je suis fière de faire partie. Je m’engage à assumer cette responsabilité avec le plus grand dévouement et la plus haute implication. » Elle a adressé ses remerciements au président sortant en ces termes : « Merci pour votre leadership éclairé, votre persévérance et votre foi en le Liban et en son secteur privé légal. » Elle a également remercié les membres sortants du Conseil d’administration, soulignant « un travail bâti sur les fondations solides qui ont marqué leur mandat ». Elle a ajouté : « Le Liban traverse aujourd’hui une phase de réformes positives. C’est une opportunité précieuse que nous devons saisir, en tant que secteur privé légal engagé, qui assume un rôle moteur et ne se contente pas de rester spectateur. » Et de conclure : « Nous continuerons de faire entendre la voix du RDCL de manière sincère et active, au service d’un avenir économique meilleur. Nous travaillerons avec transparence et persévérance pour accompagner le changement et renforcer la place du Liban comme espace libre de croissance et d’innovation. »

Le Conseil sortant a présenté un rapport complet sur les activités du RDCL au cours de l’année 2024, détaillant les principales initiatives, partenariats et projets. Le rapport financier a été présenté par le trésorier sortant, M. Nadim Daher, et approuvé à l’unanimité.

Il convient de noter que le RDCL a eu recours au vote électronique pour la deuxième fois depuis sa création, grâce à un programme spécialement développé en partenariat avec le Centre du cancer des enfants du Liban. Un groupe de jeunes femmes et hommes du centre a contribué activement à l’organisation du processus électoral, dans le cadre d’un partenariat visant à renforcer la coopération entre les deux parties.

-Fin-