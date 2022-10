L’Eclipse solaire partielle visible au Liban

Publicité

Outre le Liban, cette éclipses partielle sera également visible en Europe et notamment en France ou encore en Arabie saoudite. Elle sera presque totale dans certains territoire situés en Russie ou au Khazakstan

Une prochaine éclipse partielle du soleil devrait intervenir le 2 août 2027.

